Egan prende las alarmas: el dolor de espalda no ha pasado

Egan Bernal está listo para afrontar el duro reto de reeditar lo que hizo en el 2019, cuando se convirtió en el campeón del Tour de Francia.

La prueba franca este sábado en Niza y el ciclista colombiano habló en la rueda de prensa previa y en la que se refirió a su estado de forma, tras el retiro del Cruterium Dauphiné debido a dolores de espalda.



La salud. Estoy mucho mejor. Todavía me duele un poco la espalda, pero la verdad es que es mucho mejor en comparación con el Dauphiné, así que espero que mejore a medida que avanza el Tour.



El problema. Todavía tengo un poco de dolor en la espalda para ser honesto. En el Dauphiné el dolor era muy fuerte, pero en estos días estoy mejorando. Me siento mejor y espero que durante todo el Tour seguir trabajando duro en la espalda, tratando de recuperarme, especialmente durante la última semana.



El rival. Jumbo Visma Es un equipo realmente fuerte. Seguro que serán uno de los favoritos para ganar la carrera. Primoz en las pasadas pruebas fue el más fuerte, estaba volando. Creo que será uno de los favoritos, así que tenemos que tener mucho cuidado con él y también Tom Dumoulin: estaba mejorando en las últimas carreras.



Lo positivo. Eso es algo bueno para la carrera: tener otro equipo realmente fuerte para luchar por la clasificación general. También es bueno para nosotros, para Ineos, porque podemos compartir la responsabilidad. No es solo Ineos, seguro que necesitarán tomar algo de responsabilidad. Será bueno luchar por la general con ellos.



El equipo. Sí, tal vez seamos más, cuatro hispanohablantes, pero el equipo no ha dejado de ser inglés. Somos Ineos, es un equipo inglés, así que creo que la mentalidad sigue siendo la misma, y ​​no deja de serlo. Es un equipo inglés, eso es algo que tenemos que dejar claro y algo que tenemos que respetar.



La idea. La estrategia, eso podría cambiar o no, pero no depende tanto del idioma que hable la mayoría de los ciclistas, depende de la situación de la carrera y del tipo de ciclistas que lideran el equipo.



El cambio. Está claro que antes, con Froome, Thomas o Wiggins, eran más corredores de otro estilo, que ganan tiempo en las contrarreloj, mientras que conmigo en este Tour, normalmente estaría limitando mis pérdidas a mis rivales en el tiempo. Quizás las cosas puedan cambiar en ese sentido, pero sigue siendo un equipo inglés y la mentalidad sigue siendo la misma.



El recorrido. Es un trazado que nos puede ir bien, pero igualmente, el Tour de Francia nunca es fácil. Es una ruta muy dura, una ruta muy completa, con un poco de todo: alta montaña, etapas con viento y esa última contrarreloj, a la que tal vez necesitemos llegar con un poco de tiempo de ventaja sobre los especialistas.



La idea. Espero hacerlo lo mejor posible. En este momento tenemos que estar concentrados, tenemos 21 días por delante en los que debemos estar en la cima de nuestro juego. Espero hacer las cosas de la mejor manera, para el equipo, para nuestro país, y para todos los que necesitan esto, algo así como una distracción. Espero que este Tour pueda ser algo para ellos.



