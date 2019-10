Froome ya tiene claro cuál es la clave para ganar el Tour 2020

El ciclista del equipo Ineos, Chris Froome, está aumentando su entrenamiento mientras continúa su regreso de las graves lesiones que sufrió en el Criterium du Dauphiné. Mientras eso pasa, estuvo en la presentación del recorrido del Tour de Francia 2020.

En esta presentación, en la que se vio un recorrido montañoso, el cuatro veces ganador de la carrera cree que los recorridos deberían conducir a un evento emocionante, con Froome apuntando a su regreso al Tour de Francia en junio.



"Creo que es un Tour brutal, probablemente el más duro que he visto en los últimos cinco o seis años al menos", explicó.

"Es genial. Hay muchas oportunidades para que la clasificación general se desarrolle y los principales rivales se enfrenten. Eso es lo que todos quieren ver. Debería ser una carrera emocionante, espero que cumpla con los mismos estándares que este año", aseguró.



Por otro lado, Froome confesó que su gran deseo es ir por la victoria y así conquistar su quinto Tour de Francia, aunque eso no está confirmado. "No hay garantías en el deporte, pero voy a dar todo lo que tengo".



La motivación de Froome para regresar nunca ha estado en duda. El ciclista británico ahora es capaz de concentrase en el desafío, con el perfil de las 21 etapas revelado.



“Inicialmente, cuando me desperté después de mi operación, todo lo que quería escuchar era que sería posible volver al mismo nivel. Tan pronto como supe eso, todo fue mucho más claro para mí. Tenía un objetivo claro y es volver al Tour de Francia el año que viene”, añadió.



Sobre su recuperación aseguró que un tipo de accidente como el que él vivió puede acabar con la carrera de cualquier deportista, pero se siente afortunado de tener una nueva oportunidad.



“Dadas las lesiones que he tenido, creo que mucha gente habría visto un accidente que termina su carrera. Soy extremadamente afortunado de estar donde estoy ahora. Simplemente lo veo como una oportunidad tan increíble que tengo por delante ahora, que incluso estamos hablando de regresar para el próximo año”, concluyó.



