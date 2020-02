El gran interrogante que se hace Froome y que no tiene respuesta

Chris Froome hace parte del lote de ciclistas del UAE Tour y volvió a la competencia luego de superar las lesiones que le dejó el accidente que tuvo en junio pasado en el Criterium Dauphiné.

Froome, a pesar de estar corriendo, de volver a las carreras, tras las múltiples fracturas que sufrió en esa caída, tiene muchas incertidumbres, entre otras, no saber cuándo volverá a ganar.



“Estoy lejos de esa forma. Aquí no voy a ganar, no sé cuándo lo volveré a hacer. Pero no es algo que me obsesione. Lo importante es intentar estar bien en el Tour, que es mi gran objetivo”, dijo Froome.



Y agregó: “Tengo un gran sentimiento, estoy muy contento por estar de vuelta en el pelotón. Muchos corredores se acercaron a mí y me dijeron que querían volverme a ver y que era posible regresar después de un accidente tan grande. Todavía queda mucho camino por recorrer hasta que regrese a donde lo dejé, pero las primeras sensaciones son realmente buenas. Verme con un dorsal y poner las manos en el manillar luchando en carrera me hecho feliz de nuevo. De nuevo me siento ciclista”.



El británico advirtió que se sentía como un ciclista que acaba de llegar al pelotón.



“Para ser sincero, estaba realmente emocionado. Estoy emocionado de volver. Casi me sentí como si fuera un neo-profesional nuevamente, como si fuera mi primera carrera. Solo fueron ocho meses de baja, pero me pareció más tiempo”, precisó.



“Sé en qué condición estoy. Sé que no estoy en condición ganadora, pero quería estar en condiciones suficientes para superar la carrera y hacer lo que pueda por el equipo. Como dije, en la primera carrera después de ocho meses no puedo establecer unas expectativas demasiado altas, pero solo estar aquí ya es una gran victoria para mí”, acotó.



