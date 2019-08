Carlos Queiroz envió mensaje a Falcao y a James

Carlos Queiroz habló, como siempre, de frente, sin tapujos, tras entregar la lista de jugadores de la Selección Colombia para los partidos amistosos con Brasil, el 6 de septiembre, y Venezuela, el 10 del mismo mes, en Miami y Tampa, Estados Unidos, respectivamente.

James. Es un tema que primero tengo que hablar con los otros jugadores que están convocados. No quiero dar importancia ese tema, son jugadores importantes como otros que no están como Falcao, Cuéllar. Lo importante es que estamos preparando soluciones, dar oportunidad a otros jugadores y trabajar para ganar estabilidad en los procesos de organización del equipo en el ataque, la defensa.



Los partidos de octubre. Están listos, son dos partidos muy buenos para nosotros en Estados Unidos, Brasil y Venezuela, pero la verdad estamos en un momento de cambio muy difícil, no solo Colombia. Hay que reinventar soluciones. Con la Liga de Naciones de Europa, con la intención de Norteamérica de hacer lo mismo, las selecciones de Suramérica están casi bloqueadas. Al final esto va a parecer más partidos de ensayos para la competición que partidos de preparación, porque no es muy bueno para nadie jugar solo entre nosotros. Como entrenador, pienso que hay que hacer una reflexión muy rápida, lista y eficiente para salir adelante. Los dirigentes tienen que buscar soluciones, Europa tiene 40 Selecciones, Suramérica solo 10. Aún no tenemos confirmados partidos para octubre.



Lo que espera de los rivales. Lo peor que nos puede pasar en un partido de preparación es que no ganemos nada. Debemos quedar con más ilusiones y convicciones, independientemente del resultado. Ahí está la ilusión, dar continuidad al grupo central del equipo pero siempre dando pasos adelante. Vamos a llegar con ocho jugadores diferentes con respecto a la Copa América, pero debemos ganarle a Brasil. Vamos a jugar contra el campeón de la Copa, y esa es un oportunidad fantástica para saber dónde estamos, cuando llegue la Copa América y la clasificatoria estar mejor preparados. De Venezuela tengo la información que es como un Liverpool-Chelsea, un rivalidad regional. Está trabajando bien, miren el portero que está acá con nosotros, vamos a ver un partido no solo técnicamente bueno sino con mucha rivalidad, que nos va a ser muy útil. Espero aprender más que el entrenador de Venezuela.



La apertura de puertas en los entrenamientos. Por mí no hay problema que la prensa atienda entrenamientos que no tengan grandes detalles. Hoy en el mundo las cosas son muy abiertas. Pero siempre hay algunos detalles que llamamos elementos de sorpresa que pueden dar algún beneficio en los partidos. Eso lo podemos guardar. Si ustedes me garantizan que no van a contar el equipo que pondremos, lo vamos a hacer. Ya me pasó con mi amigo Sacchi, que sabía todo lo de Portugal. Ustedes son los ojos y los oídos de los aficionados.



El 4-3-3. Tengo algunas ideas que ya expliqué. No soy un hombre de sistemas, pienso que estamos terminando. Hay procesos de organización ofensiva y defensiva. Necesito tiempo de trabajar para tener innovaciones. No nos podemos quedar estáticos con el sistema, durante un partido necesitamos pasar de un sistema al otro sin causar perturbaciones en los jugadores. Tengo pocos entrenamientos para hacer eso. Tiene que haber una base. En la Copa América se trabajó bien y ahora pienso que no podemos hacer revoluciones. En tres o cuatro días hay que trabajar la estrategia y que funcione la continuidad.



El ataque y la defensa. Hay jugadores que garantizan que no recibamos goles, una media de 0,4 goles concedidos en ocho partidos. La de goles anotados no es suficiente. Estoy preocupado para llegar al menos dos goles por partido. Hay caras nuevas, regresos buenos y es un paso adelante esto. Estos partidos son una oportunidad fantástica de crecer en la continuidad.



Los partidos que vienen. No me gusta el término amistosos. De amistosos no tienen nada. Vienen Brasil, Venezuela. Mañana vendrán otros, pero nos jugamos el prestigio y la reputación del país y de la camiseta. Son partidos de preparación, tenemos pocas oportunidades. No podemos perder la oportunidad de trabajar y dar pasos adelante.



Una Selección sin 10. Tenemos que seguir adelante con el fútbol creativo, de mucha penetración de pases, de consistencia. No tengo un volante 10 como tú llamas, pero sí tengo cuatro 11 como Lucho, como Cuadrado, como Moreno, como Muriel, que pueden crear desequilibrio en toda la cancha, me siento muy feliz.



Consejo para James y Falcao. Tienen mucha experiencia, no son niños, seguro tienen claro lo que quieren. Tengo que estar hablando con ellos, cerca de ellos, pero lo más importante para mí, es que no se olviden de ser felices, cualquiera que sea la decisión que tomen. Salir de la cama y estar angustiado es una agonía. Lo primero es eso, una experiencia de vida, estar feliz todos los días. Falcao está en un momento diferente, James está en Madrid y es lo que quería, espero que pueda jugar. Al final, un jugador tiene 10, 12 años para disfrutar su profesión. Si se queda cuatro en el banquillo es una vida perdida. El jugador nació para jugar, el cantante para cantar, si no lo haces pierdes la oportunidad.



El pedido de Cruzeiro por Orejuela. Entiendo la posición de Cruzeiro, me pasó estar en esa posición, pero yo pienso que prima el pedido, fue la federación de Brasil la que marcó el partido, no nosotros. Ese tipo de pedidos conmigo tienen que hacerlo directamente con el presidente, no sé si es a jugar golf o a cortarse el pelo. El que venga tiene que estar ciento por ciento con la Selección.



Las lesiones. En la Copa América me preocupaban las lesiones porque no tenía las soluciones, pero ahora tengo soluciones para cualquier lesión. Si un jugador sale del campo, un minuto después estamos hablando con él, es un acuerdo que tenemos. Lo hicimos con Mina, Cuadrado, no hacemos propaganda de eso, pero siempre estamos al lado de los jugadores. Mañana tengo 11 jugadores en el campo y los colombianos quieren ver un equipo ganar, siempre tengo que estar preparado para que el progreso y la continuidad estén, saber quién es quién.



El Preolímpico. Nosotros estamos trabajando rumbo a Catar, rumbo a Estados Unidos. Ya hacen parte de una métrica de jugadores que están en la calle para que mañana estén en el equipo. Sinisterra, Carlos Cuesta, son el futuro del equipo nacional. El Preolímpico, sin faltar al respeto, es una competición de Mickey Mouse. Cuando los entrenadores y las federaciones no pueden llamar a los jugadores estamos gastan dinero, tiempo y energía. Estamos pensando cómo utilizar le preolímpico para la conveniencia de Colombia.



Daniel Muñoz. Nos puede aportar muchas soluciones, ha jugado de volante, de defensor derecho, no lo tengo atrás, va a trabajar de volante con nosotros, a ganar experiencia, personalidad y con sus características. Como Yairo Moreno, son jugadores que están respondiendo muy fácilmente pueden salir de un punto del campo y arrastran el ataque 20, 30 metros en pocos segundos creando desequilibrio y situaciones de ataque eficientes para el equipo. Es una buena oportunidad para que Daniel se desarrolle, crezca y siga adelante.



Los arqueros. Hay cuatro arqueros con nosotros porque la realidad es que no puedo llegar a Italia y pedir que Ospina juegue, mañana puede pasar algo y debo encontrar el futuro. Si hay un partido de Copa o de eliminatoria, debo tener otro arquero que tenga 10, 15 partidos internacionales.

