‘El que viene a disputar la carrera es Nairo’: Alejandro Valverde

Alejandro Valverde corrió la primera etapa de la Vuelta a España con cierta precaución. Hace un año, en Düsseldorf, en la contrarreloj inicial del Tour de Francia, se cayó en una curva y sufrió dos fracturas en su pierna izquierda. Terminó en el puesto 16, a 24 segundos del ganador, Rohan Dennis.

“La verdad es que no he arriesgado. En el plano y para arriba he ido a tope, pero en las curvas he tenido un poquito de cuidado para no caer, pero bien. Todos sabemos lo que se puede perder en una crono, fíjate la caída que tuve el año pasado”, declaró Valverde, campeón de la carrera en 2009.



Valverde dejó en claro que el líder de Movistar para esta carrera es Nairo Quintana, que ganó la Vuelta en 2016 y que ahora aspira a una segunda corona. El colombiano terminó de 34, a 30 segundos de Dennis.



“El jefe es Nairo. Yo estoy como palomita suelta y a disfrutar”, señaló. “Nairo tiene que hacerlo bien en esta Vuelta. Yo mal no estoy, pero es él realmente el que viene a disputar la carrera”, dijo.



