'Ahora está más difícil, pero no hay que darse por vencido': Valverde

El español Alejandro Valverde (Movistar) asumió, tras perder este viernes más de un minuto con respecto al líder Simon Yates (Mitchelton-Scott), que el triunfo final en La Vuelta a España "está más difícil", pero también aseguró su disposición a "no darse por vencido".

.@alejanvalverde: "Mañana es de esos días en los que por recorrido puede pasar cualquier cosa"@NairoQuinCo: "No sé si habrá grandes desfallecimientos, pero hoy ha habido mucho desgaste y mañana será una jornada de enorme desnivel"https://t.co/9Rb6iK7iEg #LaVuelta18 pic.twitter.com/E3bVOQm5DA — Movistar Team (@Movistar_Team) 14 de septiembre de 2018

"Ahora está más difícil que ayer o que esta mañana, pero no hay que darse por vencido", dijo en meta un Valverde que se confesó "un poquito apajarado". "El cuerpo no siempre responde igual", lamentó el español, que sigue segundo en la general.



Valverde dijo que "sí" estaba bien cuando atacó su compañero Nairo Quintana a 13 kilómetros de meta, a poco del inicio de la subida final al Coll de La Rabassa. Y también explicó que cuando ya se le hizo la carrera complicada fue "cuando atacó Yates", a poco mas de 10 kilómetros de meta.



"Estaba con Carapaz, no hemos sido capaces de cerrar el hueco y luego ya ha sido todo más difícil", reconoció.



Tras la etapa de este viernes, Valverde queda a 1:38 del líder Yates en una general en la que el tercer clasificado, el holandés Steven Kruijswijk, le queda a 20 segundos y el cuarto, el español Enric Mas, que se ha caído del podio, a 37.









EFE