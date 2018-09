‘Cada día es un examen y lo estoy pasando con sobresaliente’: Valverde

El español Alejandro Valverde (Movistar) se felicitó por la etapa que realizó este miércoles con final en el Monte Oiz, apuntando que en esta Vuelta "cada día es un examen" y que él los está pasando con "sobresaliente".

"Me encontraba bien y he podido aprovechar. Aquí cada día es un examen y lo hacemos con sobresaliente", dijo Valverde, nada más pasar la vertical meta del Balcón de Bizkaia como el mejor de los grandes favoritos de la Vuelta y aventajando en 8 segundos al líder Simon Yates, del que queda a 25 segundos en la segunda posición en la general.



Valverde aseguró haberse sentido "mejor que ayer" en la crono de Cantabria, en la que ya había terminado "contento" con su rendimiento. También valoró haber llegado a meta con una ventaja de 1:04 con respecto al hasta ahora tercera en la general. Steven Kruijswijk, un rival que le "preocupaba muchísimo".



Con respecto a su compañero Nairo Quintana, al que también sacó 1:04 en la meta, no sabe lo que le pudo ocurrir ya que durante la etapa el colombiano le "había dicho que iba bien".



"Pero nunca se sabe", dijo refiriéndose a que la carrera está ya "en la tercera semana".



Monte Oiz (Vizcaya, España)

Efe