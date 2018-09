'Intenté tirar para Nairo, también para no perder tiempo': Valverde

#LaVuelta18 @alejanvalverde en meta: "Yo acababa de entrar tras quedarme cortado. @NairoQuinCo me decía: '¡Dale, dale!'. En cuanto he cogido aire he intentado pasar para reducir esos ataques. El rival es Yates, es el más fuerte. Hemos pasado tres días claves. La CRI no me va mal" pic.twitter.com/XZK2OTFQE8