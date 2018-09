'Estoy sin palabras. Es la mejor victoria de mi carrera': Valverde

El veterano corredor español Alejandro Valverde calificó este domingo su triunfo en la prueba en ruta de los Mundiales de ciclismo de Innsbruck como "la mejor victoria de (su) carrera".

"La verdad que es increíble, son muchos años luchando y al final lo he conseguido. Tengo que agradecer al equipo y a la selección que ha estado de 10", #AlejandroValverde 🇪🇸🇪🇸pic.twitter.com/Vgn4nppTiE#LaCastaDeportiva 🔥🔥 — La Casta Deportiva (@CastaDeportiva) 30 de septiembre de 2018

"No me lo creo. Estoy sin palabras. Es la mejor victoria de mi carrera. Tantos años luchando, tantas medallas... y al final se ha conseguido", declaró el murciano de 38 años con lágrimas asomando a los ojos.



"Gracias a la Federación Española de Ciclismo, todos han estado de 10. No podía fallarles", añadió el ganador de una Vuelta a España (2009), 5 veces ganador de la Flecha Valona, y 4 veces de la Lieja-Bastoña-Lieja, quien reconoció que llevaba "muchos años detrás de este título".



Valverde quiso dedicar su victoria a "toda la gente que (le) quiere y que siempre ha estado apoyando".





AFP