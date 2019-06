Froome reconoció que se ‘excedió’ con su preparación en Colombia

El británico Chris Froome, cuádruple campeón del Tour de Francia, partirá dispuesto a probar sus fuerzas con vistas a la cita del mes de julio en Francia en el Dauphiné que comienza este domingo, donde será el líder del Ineos, que contará con gregarios de gran potencial.

Después de unas semanas de concentración en Tenerife, el también vencedor de Giro y Vuelta se ha mostrado "feliz y preparado" para afrontar su quinta prueba del año, en la que tratará de vencer por cuarta vez.



Froome, de 34 años, afrontará el Dauphiné que comienza el domingo en Aurillac al frente de una escuadra que completan Vasil Kiryienka, Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon, Wout Poels, Ian Stannard y Dylan van Baarle.



"Esta planificación para el Tour ya la hemos probado varias veces a lo largo de los años. Nuestra concentración estuvo muy bien y después de la estancia en Tenerife empiezo a sentirme mucho más preparado para las carreras. Ahora estoy deseando mejorar mis números en el Dauphiné", ha expresado.



Aunque aún desconoce su estado de forma en competición, Froome espera "luchar por la victoria de la general en el Dauphiné". "Para el Tour ya tenemos el equipo casi definido y lo veo listo para la lucha. Espero que también tengamos un buen ensayo a partir del domingo", ha dicho.



Para Froome, el recorrido del Dauphiné será suficiente para saber cuál es su estado de forma a menos de un mes para el Tour. "Creo que es un recorrido bastante bueno y equilibrado. Hay algunos días ondulados, una contrarreloj y luego algunos días de gran montaña. Definitivamente obtendremos un buen indicador de dónde estamos después de hacer este Dauphine, ya que hay un poco de todo allí", ha indicado.



La concentración en altura de Tenerife le ha permitido al triple ganador del Dauphiné realizar entrenamientos de calidad y perfeccionar su estado de forma, después de su última competición en el Tour de Yorkshire, donde fue decimotercero en la general.



"Estoy muy contento con mis sensaciones actuales. Probablemente estuve ansioso a principios de esta temporada en Colombia y tal vez me excedí. Esta concentración ha sido muy diferente a eso y he podido hacer exactamente lo que tengo que hacer. Los sentimientos son muy diferentes ahora que regresé de Tenerife, si los comparo con cómo me sentí cuando regresé de Colombia", ha señalado.



Froome, ganador del Giro 2018, disfrutó en esta ocasión de la carrera rosa sentado delante de la televisión. "Ha sido agradable ver al Giro en la televisión y, de hecho, no correr. También recordé mis sentimientos cuando salí del Giro el año pasado, es muy diferente a cómo me siento ahora. Me siento más fresco y estoy listo para correr, y no estoy como el año pasado tratando de recuperarme del Giro", ha dicho.



La participación en el Giro de su compañero ruso Pavel Sivakov no pasó inadvertida para Froome: "Pavel ha hecho un Giro impresionante. Para un joven de 21 años haber logrado un top 10 en su segunda gran vuelta es muy significativo. Eso ha supuesto un gran esfuerzo y demuestra el motor que tiene para el futuro".



EFE