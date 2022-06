Ganar el Dauphiné Libéré, como se llamaba en ese tiempo esa carrera, a gente tan importante como Bernard Hinault, Greg Lemond, Pascal Simon y Stephen Roche pues fue algo especial, muy especial, que cuando lo recuerdo, me transporto.

No sé si muchos sepan que nosotros fuimos de ‘arepa’ a esa prueba. En principio la invitación era para el equipo de Luis Herrera. Yo hacía parte del grupo Leche La Gran Vía, pero la Federación nos dio a nosotros la invitación. Francisco Rodríguez y Fabio Parra eran nuestros líderes, pero Fabio no fue a Francia porque forzó mucho en la Vuelta a Colombia.



El grupo lo complementaron Reynel Montoya, Alirio Chizabas, Armando Aristizábal y Pablo Wilches, orientados por Marcos Ravelo.



Pacho era el que mejor andaba y era el líder del equipo. Nos tocó ponernos unos uniformes distintos. Nos prestaron unos de Mavic, que eran de color amarillo y negro, solo nos dieron uno y nos tocaba lavarlo todos los días.



Las bicicletas eran las que utilizaban los ciclistas del Café de Colombia que estaban guardadas en Europa. No teníamos ropa adecuada para el invierno, nos tocó llegar a Europa y comprar guantes y chaquetas.



A la izquierda, el colombiano Martín Ramírez. Foto: www.revistamundociclistico.com

Chizabas se retiró y quedamos con solo cinco ciclistas, mientras que los otros grupos eran de nueve. Francisco Rodríguez tenía un aliciente, estaban su esposa y su hijo en la carrera, algo que lo llenó de confianza.



Llegó el día de la etapa reina. Fue de 154 km y entre Chambery y Fontanil. Pachó ganó y dejó a Hinault de segundo, a 3 minutos, 52 segundos, yo quedé a 4 minutos, 12 segundos, casi que la carrera estaba lista para Colombia.



Patrocinio Jiménez y Édgar ‘Condorito’ Corredor corrían en el equipo Teka y ellos nos colaboraron mucho. El domingo 30 de julio fue clave. Ese día Hinault casi que de salida atacó. Nos quedamos con Pacho, que no se sentía bien. Cuando nos dimos cuenta de que el francés tomaba vuelo se decidió ir por él y dejamos a Francisco. En una de esas pasó el carro y Ravelo nos dijo que Pacho se había retirado debido a unos problemas en la rodilla. Nos quitamos del frente. Pasaron otros a trabajar. Llovía, hizo mucho frío, hubo nieve al final. Marcos nos dijo que la idea era estar pegados a ellos y aprovechar un descuido.



Hinault lanzó un ataque feroz, llegó a tener ocho minutos de ventaja, pero la jornada era traicionera. Más adelante, el francés pagó el esfuerzo. Ravelo me dijo que la idea era que le sacara tiempo a Lemond, pensando en la última contrarreloj. Yo era segundo en la general e Hinault el líder parcial y el objetivo era cuidar ese segundo puesto. No esperábamos nada más.



Al subir el último premio de montaña había nieve, pero arranqué, con la meta de cogerle tiempo a Lemond, pero me sorprendí cuando a Hinault le dio la pálida. Me lo topé, lo vi mal y no dudé un instante en seguir derecho. Lo saqué de rueda, pedaleé con el alma y en la meta le saqué tiempo. Me puse de líder, le saqué 20 segundos en la general y faltaban solo dos etapas.



La primera era una en línea, de 100 km, plana, y la otra, una cronoescalada, que también tenía bajada y llano. No teníamos equipo para defendernos. El único que me ayudó fue Pablo Wilches. El resto no estaba.



Nos decían que éramos gallinas, en el lote nos decían cosas de la coca...

TWITTER

Había gente que no creía en nosotros. Esa crono era ideal para Hinault, era su terreno y semejante figura, pues… No tenía nada que perder y lo di todo. Como no había la tecnología de hoy, pues nos la ingeniamos.

No teníamos referencias, por eso montamos varios puntos de cronometraje. Los ciclistas del equipo que se retiraron se hicieron cada cinco kilómetros y nos iban cantando la diferencia con Hinault. En la subida le cogí 30 segundos, en la bajada y en los repechos me descontaba, pero al final le gané por siete segundos, más lo que tenía, pues le aumenté y lo dejé a 27.



¡Éramos campeones!



Durante la carrera no nos trataron bien. Nos decían que éramos gallinas, en el lote nos decían cosas de la coca, eso era lo que yo entendía, pero nosotros nos hacíamos los locos, no nos desconcentramos. El premio fue un dinero que lo repartimos entre los del equipo. Tengo en mi casa el trofeo que gané y una placa. Los guardo como un tesoro. Cuando llegamos a Colombia nos montaron en un carro y paseamos por la 26. El presidente era Belisario Betancur.

Recibimiento a Martín Ramírez, luego de ganar la carrera. Foto: Archivo EL TIEMPO

Recordar hoy lo que pasó en ese tiempo me alegra. Fui el primer colombiano en ganar el Dauphiné, no éramos profesionales, éramos aficionados y les dimos sopa y seco a los europeos.

MARTÍN RAMIREZ

ESPECIAL PARA DEPORTES EL TIEMPO