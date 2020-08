Bernal, Roglic, Thomas, Landa: la batalla del Dauphiné previa al Tour

Choque de pesos pesado del ciclismo en la 72 edición del Dauphiné, que desde este miércoles y hasta el domingo ofrece 5 etapas de montaña donde se probarán los aspirantes al Tour de Francia.

El Ineos con Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas y el Jumbo Visma de Primoz Roglic, Tom Dumoulin y Steven Kruijswijk protagonizaran el primer gran duelo de la temporada.



(Le puede interesar: Análisis: claves del nuevo Nairo para volver a ser un ciclista ganador)



No faltará nadie a la cita con la montaña en los Alpes, al último ensayo genera antes del Tour. A los mencionados se añade toda una nomina de lujo, incluidos los españoles del Movistar Alejandro Valverde, Enric Mas y Marc Soler, y el líder del Bahrain-McLaren, Mikel Landa, quien acude espoleado con el segundo puesto en Burgos con los galones de líder indiscutible del Bahrain McLaren.



Bernal y Roglic, recientes ganadores en la Ruta de Occitania y Tour de L'Ain, respectivamente, llegan como favoritos, pero saben que la oposición será muy seria. El frente francés llega con lo mejor: Julian Alaphilipe, segundo en San Remo, Romain Bardet y Thibaut Pinot.



Los colombianos tendrán voz con Nairo Quintana, en estado de forma progresivo al mando del Arkea Samsic; Miguel Ángel López en un Astana apoyado por Gorka Izagirre, Luis León Sanchez y Omar Fraile, mientras que Rigoberto Urán y Sergio Higuita serán las opciones del Education First.



También van a desafiar los puertos alpinos corredores como el esloveno Tadej Pogacar, tercero en la Vuelta 2019, líder del UAE Emirates, el australiano Richie Porte, en el Trek donde estará el joven español Juanpe López y el británico Adam Yates liderando el Mitchelton.



Una prueba de fuego para escaladores, definitiva para perfilar aclarar quién llegará más fuerte al Tour, en la que Ineos y Jumbo Visma van a comenzar un mano a mano que se presume interesante para toda la temporada por el nivel de sus corredores.



Los esprinters apenas tendrán una oportunidad, pero también aglutina expectación por la presencia del triple campeón mundial eslovaco Peter Sagan y del belga Wout Van Aert, reciente ganador de la Strade Bianche y Milán San Remo.



La 72 edición del Critérium del Dauphiné será recordada por atípica debido a las circunstancias. Reducida a 5 etapas, no tendrá contrarreloj y se inicia en un escenario sin precedentes en la capital del Macizo Central. También un ensayo general para Clermont-Ferrand, que albergará el inicio de la 14ª etapa del Tour de Francia en septiembre.



Y no será un estreno para hacer pruebas, ya que la etapa tiene 218.5 kilómetros que incluye un circuito final en Saint-Christo-en-Jarez muy exigente que ya puede ofrecer alguna sorpresa. Desde la segunda etapa del jueves las dificultades se suceden y los líderes saldrán a escena.



El final en el Col de Porte es un puerto de categoría especial de 17,5 kms al 6,2 por ciento de pendiente media. El viernes turno para Saint Martin de Bellevile, un primera que termina en meta tras 14,8 kms con la misma pendiente anterior.



La tercera jornada ofrece otro examen especial, pues el pelotón deberá superar el Col de la Madeleine, de categoría especial con sus 17,3 kms al 8,3 por ciento de pendiente media, puerto incluido en la decimoséptima etapa del Tour de Francia.

(Lea además: Nairo armó un equipazo para el Dauphiné)



El fin de semana promete batalla por todo lo alto con un sábado terrible que acumula 4.700 metros de desnivel repartidos en 7 puertos, entre Ugine y Megève tras 157 kms. El ascenso definitivo es un segunda de 7,4 kms al 4,8 por ciento. Para cerrar la fiesta alpina última etapa con salida y llegada en Megéve, quizás con todo por decidir y con dureza considerable. Nada menos que ocho dificultades, las principales las cotas de Domancy, el Col de Romme, la Colombière y la Cota de Cordon frente al Mont Blanc.



En 2019 Jakob Fuglsang (Astana) superó a Tejay van Garderen y Emanuel Buchmann, por lo que el danés repitió la victoria de 2017. Geraint Thomas se impuso en 2018 y Chris Froome en 2013, 2015 y 2016. El último español en ganar la carrera es Alejandro Valverde, con doblete en 2008 y 2009.



EFE