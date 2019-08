Arrollada por un camión murió promesa del ciclismo colombiano

Danna Balentina Méndez Ortiz era una ciclista de 16 años que tenía la ilusión de llegar lejos en este deporte, pero ese sueño lo truncó un absurdo accidente en el que perdió la vida, el domingo pasado hacia las 11:50 de la mañana.

Ella salió temprano a entrenar. Tras la práctica se despidió de sus compañeros y con seis pedalistas más se dirigió hacia Paipa. .



De un momento a otro, un camión que transportaba heno, según las primeras informaciones, tuvo un altercado con algunos integrantes del grupo. Metros más adelante, los ciclistas lo pasaron, pero Méndez Ortiz se quedó atrás.



Las versiones indican, aunque aún no hay un parte oficial, que la bicicleta en la que iba la joven promesa del ciclismo resbaló y cayó, pero lo hizo al lado del camión cuyas ruedas traseras le pasaron por encima.



El accidente fue presenciado por Francy Ortiz y Didier Méndez, los padres de la pedalista, que la acompañaban en su entrenamiento, pero no pudieron hacer nada, pues Danna Balentina murió instantáneamente.



El conductor del camión no tuvo en cuenta que el papá de Danna Valentina le pitó para que le diera paso y siguió su marcha.



“Ellos son del Huila. El papá trabaja con una distribuidora de café en Chiquinquirá. Afiliaron su hija, la única, al club nuestro. Venían los fines de semana para que entrenara en la pista de Duitama y el domingo entrenaba fondo. Pero regresaban a Chiquinquirá, allá vivían”, le dijo a EL TIEMPO el médico Camilo Pardo, presidente del Club y de la Fundación Colombielas, a la que Danna estaba afiliada.



Las autoridades confirmaron que el fatal accidente se presentó a la entrada del barrio Corinto, en Paipa, y que fue más o menos a las 11:50 de la mañana.



“Fue a México a competir como invitada a un certamen de pista y hace poco estuvo en un nacional de pista en Medellín hace poco con la Liga de Boyacá. Corría la válida de la Copa de Boyacá Raza de Campeones”, agregó Pardo.



