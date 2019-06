Una baja colombiana para el Tour de Francia

El ciclista colombiano Daniel Martínez se perdería el Tour de Francia, debido a que será operado este miércoles, tras su caída del lunes pasado.

Martínez realizaba el entrenamiento normal, pero se cayó y se fracturó el escafoides de la mano derecha y el pulgar de la izquierda.



“Fue una caída y me operan este miércoles. Creo que el Tour será difícil para mi”, le dijo Martínez a ÉL TIEMPO.



Este año, el pedalista nacional había ganado una etapa en la Paris-Niza y apuntaba para ser uno de los corredores importantes del Education First en el Tour al lado de Rigoberto Urán.



“Luego de la operación vendrá la recuperación y no creo que alcance”, señaló Martínez.



DEPORTES