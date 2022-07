Daniel Martínez llegó al Tour de Francia como uno de los tres mosqueteros del equipo Ineos, que busca recuperar el título de la competencia, al lado de Geraint Thomas y Adam Yates.

Los primeros días para el actual campeón de la Vuelta al País Vasco fueron buenos, pero poco a poco se fue sintiendo mal.



Cuando todos esperaban que estuviera adelante, en la fracción con llegada a Chatel no se sintió bien, lo atacó una crisis inmensa que lo obligó a quedarse del grupo.



Perdió tiempo y la ilusión de pelear por el podio de la competencia quedó atrás, pues su salud no fue la mejor.



Hoy, cuando el Tour está cerca de terminar la segunda semana, Martínez se siente mejor, pero relató el drama que vivió en estas jornadas.

Daniel Martínez. Foto: AFP





“La pasé realmente mal. Todos los días pensaba que me iba a ir a casa. Mis compañeros me dieron mucho ánimo”, contó en Espn.



Y agregó: “Amanecí este viernes mejor. La moral está golpeada. En esos golpes duros que uno recibe son psicológico”.



El colombiano, tercero en la París-Niza, advirtió que no era fácil verse atrás, en el pelotón secundario, cuando su rol era otro.



“Vine el Tour a disputarlo, a pelear por el podio, pero verse atrás en el grupo final no es fácil. Psicológicamente es duro sentirse así, es lamentable, pero ya uno se tiene que acostumbrar a eso y hay que seguir”, relató.



Daniel Martínez espera mejorar para que en la tercera y última semana pueda hacer una buna carrera.



“Vendrán más carreras, seguro. El Tour da mucha opción de recuperar para estar en forma más adelante”, sentenció.



