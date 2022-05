La temporada del ciclismo en el mundo avanza, va por el quinto mes y en el Giro de Italia se habla de algunos movimientos en el pelotón para el 2023, en los que hay ciclistas de Colombia.

La carrera tendrá este martes la subida al Etna, una etapa que parece no tener tanta definición como se espera, y en estos días de carrera se habla de cambios de equipo.



Uno de los que más suena es el colombiano Daniel Martínez, que ha tenido una excepcional temporada 2022 con el equipo Ineos.

¿Por qué se va?



A la baja de su compatriota Egan Bernal por su accidente del 24 de enero, Martínez ha tomado las riendas de la escuadra y ha respondido.



Ha sido tercero en la Vuelta al Algarve, en la París-Niza, ganó la Vuelta al País Vasco, fue quinto en la Flecha Valona y cuarto en la Lieja Bastoña Lieja, resultados que lo tienen en la parte alta de la tabla de los mejores corredores del año.



No es la primera vez que su nombre suena para cambiar de aires. La prensa en Europa advierte que como termina contrato este año con Ineos y en ese equipo hay hombres que pueden tener más confianza para pelear más cosas, pues Martínez podría irse.



Primero sonó que el Bora podría contar con él, pero ahora en el Giro de habla de que podía ir al Movistar, escuadra que necesita un corredor maduro y ganador, tras la salida de Alejandro Valverde y al ver no que viene alguien de atrás.



De igual manera, se advierte que Richard Carapaz podría regresaría al Movistar, algo que no está dicho, pero se asegura que se habla del tema, aunque el ecuatoriano no salió bien de allá.



