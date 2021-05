Perfil: Martínez, el gregario de oro de Egan en el Giro de Italia 2021

Daniel Martínez es la estrella hoy. El colombiano le dio una mano importante a Egan Bernal, que este miércoles en la etapa 17 del Giro de Italia 2021 entró en crisis en la subida final.

Martínez, el campeón del Critérium Dauphine y ganador de la etapa 13 del Tour de Francia del 2020, nació en Soacha el 25 de abril de 1996 y lo que quería era ser ciclista. Fue muy buen estudiante, siempre ocupaba los primeros lugares del curso, pero quería montar en bicicleta, ser un campeón.



Su hermano Jeison fue clave para que llegara al ciclismo. Fue quien le prestó la bicicleta para que montara. Fue una monareta y ahí comenzó todo.



El fútbol fue su primer amor. Es hincha de Atlético Nacional, fue delantero, advierte que era el terror de los arqueros rivales. “Me gustaba hacer goles y los hacía. Todavía veo partidos, me gusta, tengo pasión por el fútbol”, le dijo a EL TIEMPO.



Trabajó como ayudante en una tienda de Soacha; se ganaba sus pesos y, al mismo tiempo, tenía la opción de ver los partidos de Nacional.

Daniel Martínez. Foto: EFE



Mide 1,74 metros, pesa 63 kilos. A sus 23 años ya tiene dos participaciones en el Giro de Italia. Fue 89 en el 2016 y un año después se retiró. Cuando Rigoberto Urán abandonó el Tour de Francia del 2018, Daniel tomó las riendas del equipo y terminó en la casilla 36.



Ese año se estrenó en el podio en una carrera del Wold Tour, tras su tercer puesto en el Tour de California, que ganó Egan.



Siempre fue bueno al reloj. Ya tiene tres metales en los Nacionales, el último de ellos, el oro, el que logró este jueves en Boyacá.



Uno de sus resultados más importantes fue el título de la montaña en la Ruta del Sur del 2015, prueba que ganó Alberto Contador, su ídolo, y en la que Nairo Quintana fue segundo. Fueron las épocas del extinto Team Colombia.



Egan lo derrotó en la clasificación de los jóvenes del Giro del Trentino del 2016; allí, Martínez hacía parte del equipo Wilier Triestina.



Al año siguiente, cuando ya estaba en el Cannondale, hoy Education First, Daniel Felipe fue el mejor joven de la Vuelta a Turquía.



En la París-Niza del 2019, que ganó Egan, Martínez se impuso en la etapa reina, su primera victoria en el World Tour.



En el 2019 se cayó en un entrenamiento y se fracturó el escafoides de la mano derecha y el pulgar de la izquierda, lesiones que le impidieron ir a la gran cita.

Daniel Martínez. Foto: AFP



Fue operado y reapareció en la prueba contrarreloj de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, y no tuvo ningún problema para ganar un oro paran la delegación.



“Es uno de los corredores a los que le apostamos en el equipo. Es otro líder. Es joven, debe aprender más, pero seguro que será un gran campeón”, señaló Juan Manuel Gárate, técnico del EF.



Tiene su historia en el colegio. Estudió en el Carlos Albán y como los recursos económicos de la familia no eran los mejores, pues en los descansos vendía dulces, porque tuvo referencias de sus padres, Guillermo Martínez e Isabel Poveda, que se ganaban la vida como vendedores ambulantes a las afueras de los colegios.



“Me tocaba. Tenía que ayudarme para mis gastos, tenía que patrocinarme. Vendía chicles, maní, caramelos, gaseosas y me iba bien. En la casa nosotros teníamos lo justo, aunque a veces faltaba algo, pero no la comida”, recordó.



Vivió momentos difíciles. Los muchachos con los que estudió algunos andaban en malos pasos. Había gente que andaba en pandillas, vendía droga, pero Daniel siempre tuvo claro lo que le decían sus papás, quienes nunca lo dejaron prender un cigarrillo.

Mis padres siempre me enseñaron lo que estaba bien o mal. Me guiaron por el mejor camino. FACEBOOK

Su grado de bachiller fue particular. No presentó los exámenes finales. Le dijo a la profesora que se ausentaba porque no se sentía bien para la carrera y tenía que ajustar su forma, que entrenar mejor.



Ella entendió, le ayudó, pero el día de la graduación, Daniel Martínez no pudo estar, porque casi a la misma hora en la que sus compañeros recibían el cartón, él estaba en el podio recibiendo los máximos honores como campeón de la Vuelta al Futuro.



