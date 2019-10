El ciclista colombiano que pasó del quirófano al podio

Comenzaba el mes de junio pasado, cuando Daniel Felipe Martínez, corredor del equipo Education First, entrenaba para hacer parte del Tour de Francia, pero una caída no solo lo privó de ir a la prueba, sino que lo condujo hacia el quirófano.

Martínez se fracturó el escafoides de la mano derecha y el pulgar de la izquierda, lo que le impidió seguir corriendo.



“Fue una caída y me operan este miércoles. Creo que el Tour será difícil para mí”, le dijo Martínez a EL TIEMPO en esa ocasión.



El corredor de Soacha, Cundinamarca, había ganado una etapa en la Paris-Niza y apuntaba para ser uno de los corredores importantes del Education First en el Tour al lado de Rigoberto Urán.



Daniel se recuperó y reapareció ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, en los que se impuso en la contrarreloj individual.



Luego, estuvo en la Vuelta a España, pero no le fue bien. Su equipo lo alistó para el Tour de Guangxi, prueba que terminó este martes en la madrugada en Colombia con el segundo puesto en la general, detrás del español Enric Mas, el campeón, quien lo superó por solo cinco segundos.



La última etapa la ganó al embalaje el alemán Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), quien venció al embalaje al colombiano Juan Sebastián Molano, del UAE Emirates.



Mas se alzó con el triunfo final en la tercera edición de la prueba china, en la que también ganó la clasificación de los jóvenes, después de que su equipo controlara, sin mayores problemas, la etapa que apenas tenía dos leves dificultades montañosas, la última a 29 kilómetros de meta.



Martínez (EF Education First) y el italiano Diego Rosa (Team Ineos) también mantuvieron su puesto en el podio final.



Ackermann se impuso en la línea de meta al colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) y del holandés Timo Roosen (Jumbo-Visma).



Martínez terminó así un año en el que pasó del quirófano al podio.



Deportes