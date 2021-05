El parte de victoria de Daniel Martínez tras ayudar a Egan en el Giro

La tarea de Daniel Felipe Martínez como gregario de Egan Bernal en el Giro de Italia terminó el sábado. Ese día concretaron una diferencia resultó suficiente para que Egan no tuviera mayores sobresaltos en la contrarreloj final y se coronara campeón de la carrera.

Martínez no ocultó su felicidad por la victoria de su compatriota y también se ilusiona con pelear una grande en el Ineos, equipo al que llegó este año, procedente del EF Education. Con su antigua escuadra logró el Criterium do Dauphiné el año pasado.



El nacido en Soacha recordó el momento difícil de Egan en la etapa 17, en la que su foto dándole ánimo dio la vuelta al mundo.



“Acá hay que pedalear y Egan con su talento y calidad, ha ganado el Giro. Estuve con él en un momento crítico para él, pero para mí no fue tan crítico”, dijo Martínez a ESPN. “De hecho, estuve mucho más fuerte que Egan ese día, alcanzamos a tener un poco de susto, pero no más “, agregó.

Martínez dijo que había terminado el Giro en un buen nivel. “En esta carrera me he dado cuenta: en el Dauphiné y las carreras de una semana, sabía que podía, pero tenía la duda de si podía estar entre los 10 en una carrera grande. Nos centramos en trabajar en eso, en una carrera de tres semanas. Estoy sorprendido, realmente: la última semana era la que más duro me daba y esta vez fue al contrario, fue en la que más fuerte andaba”, señaló.



Sobre las declaraciones de Rigoberto Urán, su excompañero en el EF, que dijo que Martínez podía terminar cerca del podio, el ahora corredor del Ineos declaró: “Rigo es un hombre de mucha experiencia, lo respeto y lo admiro mucho. Corrimos tres años juntos y sabía cuáles eran mis fallas. Este año, mejorando las pequeñas fallas que tenía, se podía llegar a esto. Creo que en este Giro hemos hecho un trabajo estupendo, no solo yo sino todo el equipo”.



