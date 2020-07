‘Colombia tiene con qué ganar el Tour y el Mundial’: Daniel Martínez

Daniel Felipe Martínez tiene su cuento. A sus 24 años tiene ganada una casilla en la cúpula del equipo Education First, la misma que lideran sus compatriotas Rigoberto Urán y Sergio Higuita.

Es el actual campeón nacional contrarreloj, ganador de la etapa reina de la París-Niza del 2019, lleva dos podios en el World Tour (segundo en el Tour de Guangxi-2019 y tercero del Tour de California-2018), pero este año tendrá que sacrificar la contrarreloj del Mundial por el Tour de Francia, pues son dos pruebas que se cruzan en el apretado calendario.



(Le puede interesar: ‘Froome nunca se disgustó por lo que dije’: Egan Bernal)



Advierte que los ciclistas colombianos la tienen de “papayita” para obtener dos victorias: el Tour y la prueba de fondo del Mundial en Suiza, carreras que les vienen bien.



En su equipo lo tienen como un potencial ganador de una carrera de tres semanas y advierte que cada día mejora para lograrlo.



Martínez le contó a EL TIEMPO cuál es el pensamiento de su escuadra para el Tour, sus metas en la presente temporada y lo que le significa sacrificar una buena figuración en el Mundial por ayudarle a Urán a subirse al podio en Francia, pero no hay que descartar que él sea una de las cartas tapadas de su escuadra.



¿Hace el Tour y se pierde el Mundial?

Está complicado. Hay carreras que se cruzarán y en este caso pasa con el final del Tour de Francia y el día de la contrarreloj del Mundial, por lo que no estaré. El equipo le da la prioridad al Tour y no podré ir a Suiza. Tendremos más oportunidades después. Para el grupo es clave el Tour, por eso le apuesta a ir con las mejores fichas.



¿Qué papel tendrá en Francia?

Este año, el equipo va con el objetivo claro de disputar la general. Tenemos hombres que van bien en la montaña y muy explosivos en el llano. El Tour en la primera semana ya tiene etapas en ascenso y ellos ayudarán en ese terreno.

Este año, el equipo va con el objetivo claro de disputar la general. Tenemos hombres que van bien en la montaña y muy explosivos en el llano. FACEBOOK

TWITTER



¿Qué calendario tendrá?

Haremos Dauphiné, del 12 al 16 de agosto, y después el Tour. Luego no sabemos. Miraremos las clásicas y la Vuelta a España.



¿Les viene bien la Vuelta a usted y a Higuita?

Es más corta, es una época especial, eso es nuevo con lo que nos vamos a encontrar. Hay que saber si hay fuerzas para afrontar lo que nos queda.



¿Urán es la única carta para el Tour?

Hay varias. No se sabe bien la selección, pero contamos con Sergio Higuita, que anda bien; no sé si irá Tejay van Garderen. En el grupo hay rodadores fuertes. Creo que podemos ser protagonistas y pelear la carrera.

ganó en El Verjón. Foto: EFE



La temporada es atípica, ¿habrá ciclistas que lleguen con ventaja?

Esto será todo por igual. Habrá una competencia antes del Tour y todos van a ir al Dauphiné en busca de ese golpe de pedal que faltará para el Tour. El abrebocas será esa carrera y ya en la primera semana en Francia hay montaña y ahí se verá cómo están los que van a luchar por ese título.



¿Qué analiza de la contrarreloj de 36 km con final en alto?

Es bonita. Nos favorece a los colombianos porque no es totalmente llana. La haremos bien. No conozco la subida final, pero la jornada será muy interesante y definitiva para la general.



Gárate, su DT, dice que usted es un potencial ganador de una gran vuelta…

Con Juan hemos trabajo fuerte, bien. Hay carreras en las que voy de líder, me ponen el equipo para que me trabaje. También corregimos errores diarios, hay que mejorar la resistencia, en la montaña, esa es la labor diaria; todo con el fin de retribuir esa confianza.



¿Por qué las siete o más horas de entrenamiento a casi dos meses del Tour?

Es para coger resistencia. Lo hace uno de gusto, porque es el trabajo y porque no hay nada que hacer en la casa (risas). No, es para afianzarse más, para ganar fondo.



¿Qué opciones tienen los colombianos de ganar el Tour?

Ya se logró el año pasado y esta vez tiene montaña. La crono, como ya dije, nos favorece, así que las opciones de volverlo a ganar son altas.



¿Se le puede pelear a una estructura como el Jumbo-Visma con Primoz Roglic, Tom Dumoulin?

Claro. Mire, Egan está en el mejor equipo del mundo, a Nairo se le vio fuerte al comienzo del año. Rigo anda bien. Es el más beneficiado con todo lo que ha pasado, porque se ha recuperado bien.

Daniel Felipe Martínez Foto: AFP



¿Se les verá mejor a los jóvenes que a los veteranos?

Ahora los corredores jóvenes cogen el ritmo más rápido, ya en 15 días están bien, mientras que a los veteranos se demoran un poco más para llegar al pico de forma. Con los trabajos que hay hoy, a los veteranos les hará falta.



¿Podrá Froome ganar el Tour?

No sé. Es un gran campeón. La caída del año pasado fue grave y recuperarse de esa manera tan rápida y volver a la competencia es un reto para él. Si gana este Tour, uff…



(Lea también: Entrevista: 'A pesar de todo, la F1 no será diferente', dice Raikkonen)



Es un fuera de serie…

Sin duda. Eso lo dicen las formas como ganó el Giro, lo que ha ganado en el Tour. Si está en las mismas condiciones, sin duda que será favorito.



¿Cómo se salva este año tan difícil para el ciclismo?

Los equipos se han visto afectados por la crisis y buscan soluciones. A ellos lo que les interesa es que hagan el Tour. Si se hace, eso da tranquilidad.



¿En qué va a influir el clima en las competencias?

Mucho. El Tour será una carrera con abanicos, el viento pega fuerte en esta época, será una París-Niza de tres semanas: lluvia, viento, clima cambiante. En el Giro lloverá y de pronto nevará, por lo que se pueden cancelar etapas. Y la Vuelta, pues habrá mucho frío y días cortos, son factores que hay que tener en cuenta.



¿De qué manera la ansiedad y la presión por salvar el año serán otros rivales?

El Tour es una carrera con mucho estrés y ahora lo será más. Hay corredores que buscan renovar sus contratos, y eso también hay que verlo. Habrá etapas bien complicadas en las que hay que tener cuidado porque se correrá con mucha presión y con riesgos.

Daniel Martínez ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Foto: Cortesia Comite Olímpico Colombiano



¿Puede Urán ganar el Tour, tras esa caída en la Vuelta?

Está entrenando bien, es veterano, ya tiene experiencia, ya fue segundo y el tiempo de suspensión le sirvió, lo veo en el podio.



(Lea además: Zidane explica por qué no convocó a James)



¿Tendrá alguna libertad usted?

No hemos hablado de eso. Es que todo está por definirse, pero Urán, Higuita y yo tenemos el semáforo en verde para buscar las carreras. Vamos a ir al Dauphiné a ver en qué estamos, y en el Tour será un sálvese quien pueda



¿Y el Mundial de Ruta, ocho días después del Tour?

Nos favorece porque es montañoso, salimos del Tour y la prueba será a los ocho días. El nivel será alto y eso nos da ventajas. El campeón del Mundial saldrá del Tour de Francia.



Los colombianos son favoritos en el Mundial…

Colombia tiene opción de ganar el Tour y el Mundial, la tenemos de papayita.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel