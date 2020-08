'Los últimos 2 kilómetros pedalee con el alma': Daniel Martínez

El colombiano Daniel Martínez no contuvo su alegría por la victoria en el Critérium Dauphine. Habló del esfuerzo que hizo para ganar y analizó esta importante victoria para su carrera.

"Cuando le dijeron que Roglic no salía sabía lo que me corría pierna arriba De inicio salieron Landa y Pinot. Al final hemos tenido fuerzas y hemos ganado", dijo al final de la carrera.



"El técnico me venia diciendo que venia sacando 20 segundos, venia al limite, pero los últimos 2 km pedalee con el alma", afirmó. .



Sobre la importancia del triunfo, dijo: "Es una de las carreras más importantes del mundo, no competía desde el Tour Colombia y venir a ganar es algo que me alegra el alma".



Finalmente, le preguntaron si le apuntaba al Tour de Francia, a lo que dijo: "Vamos con calma, tenemos objetivos marcados y con los pies en la tierra".





