Carlos Rodríguez se impuso en la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, en la que Remco Evenepoel es el nuevo líder y el colombiano Daniel Martínez subió el segundo lugar de la general.

La fracción de este viernes se llevó a cabo entre Zamudio y Mallabia, de 163 kilómetros, con varios pasos montañosos y una llegada con una exigente rampa en la que se marcaron algunas diferencias.



Le puede interesar: (Daniel Martínez: ¿por qué es el ciclista más 'rentable' del Ineos?)

15 km de infierno



En la jornada se anunció el retiro del colombiano Sergio Higuita, quien no se vio bien en el País Vasco, luego de ganar la Vuelta a Cataluña.



Higuita se bajó de la prueba y continuará la preparación para las clásicas de las Ardenas, uno de los objetivos del pedalista del Bora.



Por las diferencias tan estrechas que hay en la general, los equipos interesados en la lucha por el título de la competencia estuvieron muy atentos y enviaron hombres al frente, a veces en busca de un ataque y otras para controlar.



Marc Soler (UAE Emirates) y Carlos Rodríguez (Ineos) fueron los ciclistas más importantes que saltaron del grupo y llegaron a inquietar el liderato de Roglic. El español era el más peligroso, pues en la general estaba a un minuto ocho segundos del primer puesto.



Su ascenso en la general dio pie para que otras escuadras, como el Bora, colaboraran en la persecución, pues perdían sus lugares en la clasificación general, pues la diferencia llegó a estar por encima de los cuatro minutos.



Y a falta de 15 kilómetros, pues fue Remco Evenepoel el que saltó del grupo y se llevó a Martínez, Alekandr Vlasov, Enric Mas y Pello Bilbao, pero Roglic no se fue con ellos. Solo del Jumbo Visma se metió Jonas Vingegaard, que era séptimo a 19 segundos de su líder.



La diferencia aumentó cada vez más, mientras que adelante Rodríguez soltó a Soler. La carrera se puso emotiva, pues la diferencia entre el lote Martínez y el esloveno era de 30 segundos.



En el grupo del colombiano se rotaron, pero no colaboró Vingegaard, normal, pues Roglic venía atrás en un grupo en el que solo le ayudaban los ciclistas del Groupama.



La parte final, la rampa de hasta el 16 por ciento, favoreció a Rodríguez, quien se impuso en la jornada, y a esa altura, pues la diferencia entre el grupo de Martínez y el lote de Roglic era de un minuto.



Evenepoel es el nuevo líder y Martínez, segundo. Este sábado, última etapa, de 138 km, con final en alto, premio de montaña de primera categoría, a dos kilómetros de la meta.

Clasificaciones

Etapa

1. Carlos Rodríguez 4 h 7 min 09 s

2. Daniel Martínez a 7 s

3. Remco Evenepoel a 9 s

4. Ion Izagirre a 11 s

5. Enric Mas m.t.

6. Pello Bilbao a 13 s

7. Aleksandr Vlasov a 18 s

8. Jonas Vingegaard a 20 s

23. Rigoberto Urán a 1 min 22 s



General

1. Remco Evenepoel

2. Daniel Martínez a 2 s

3. Ion Izagirre a 21 s

4. Aleksandr Vlasov a 22 s

5. Pello Bilbao m.t.

6. Jonas Vingegaard a 29 s

7. Enric Mas a 37 s

8. Primoz Roglic a 1 min 05 s

9. Adam Yates a 1 min 15 s

10. Marc Soler a 1 min 30 s

14. Rigoberto Urán a 1 min 52 s



Le puede interesar: ('Una perra fuerte': señalan a Conmebol por mascota de Copa América Femenina)



Deportes