Daniel Martínez es el nuevo campeón nacional contrarreloj

El ciclista del equipo Education First Daniel Martínez (Cundinamarca), se impuso en la contrarreloj individual élite de 28 km de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, que se llevan a cabo en el Meta, y se colgó la medalla de oro con tiempo de 35 min 41 s.

Martínez fue un volador en el trazado llano y dejó con el metal de plata al boyacense y corredor del Astana, Miguel Ángel López, y con el bronce a Egan Bernal (Cundinamarca), del Sky, y quien defendía el título.



"Hemos mejorado mucho en las contrarreloj. El repecho final no estaba en mi mente, terminé rematando con lo que tenía", señaló el nuevo campeón.

Desde el año pasado la venimos trabajando y le vamos a apostar este año a esas etapas FACEBOOK

TWITTER

Y agregó: "Me sentí bien durante el recorrido, me regulé al final para el resto de la jornada".



Egna, segundo, advirtió: "El recorrido no era muy técnico, la idea era estar concentrados y no hay excusa de nada, ganó el mejor, Daniel se movió bien".



Los podios

Contrarreloj élite hombres

1. Daniel Martínez Cundinamarca 35 min 41 s

2. Miguel López Boyacá a 35 s

3. Egan Bernal Cundinamarca a 1 min 29 s



Contrarreloj individual Sub-23 hombres

1. Hárold Tejada Antioquia 38 min 40 s

2. Jhojan García Cundinamarca a 21 s

3. Santiago Ordóñez Caldas a 27 s



Contrarreloj individual Sub-23 damas

1. Lina Hernández Antioquia 46 min 6 s

2. Camila Valbuena Bogotá a 7 s

3. Laura Castillo Casanare a 1 min 37 s



Contrarreloj individual élite damas

1. Sérika Gulumá Boyacá 45 min 59 s

2. Ana Sanabria a 15 s

3. Estefanía Herrera Antioquia a 23 s



DEPORTES