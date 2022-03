Daniel Martínez acaba de terminar en el podio de País-Niza, el tercero en el 2022, luego del título de la contrarreloj en los nacionales de ciclismo y del tercer lugar en la Vuelta al Algarve.

Martínez habló en una conferencia de prensa de medios colombianos en la que estuvo EL TIEMPO, aclaró la versión que hay de que abandonará el Ineos, analizó lo que fue su carrera en Francia y habló de sus opciones en el próximo Tour.



No ser líder en el Tour. Es una decisión responsable. Adam Yates es un gran corredor, tiene experiencia. La meta de él y del equipo es intentar ganar el Tour. Estoy acá, para lo que diga el equipo. Si me toca ayudarle, lo hago, si me toca liderar, igual. La idea es poner al Ineos en lo más alto del podio.

A Vuelta a España. No la tengo en el calendario. El enfoque es el Tour.



De Ineos al Bora. Son rumores. Me siento bien acá y me concentro en lo que será esta temporada.



Análisis de la París-Niza. Jumbo es un gran equipo y quisimos sorprender. La idea es haber dejado solo a Primoz Roglic, aislarlo de sus compañeros, pero Wout van Aert estuvo fuerte y en la subida lo teníamos que aprovechar. Me pinché, pero Yates ataca y logra sacar segundos. Los dos eslovenos son muy fuertes, ahora todos los trabajos se hacen para batirlos a ellos.



Egan Bernal. El equipo ha estado desde el primer momento con él. La idea es que los especialistas lo rodeen. Es un guerrero, tiene una mentalidad sensacional. Verlo así es una motivación. Poco hablamos con él, y sabemos lo que pasa por nuestro entrenador, pues es el mismo. Es mejor dejarlo tranquilo.

Daniel Martínez. Foto: Prensa Fedeciclismo



Cambios en las estructuras. Luego del accidente de Egan se analizaron varias cosas. Digamos que las opciones se abrieron, pero el equipo que llevamos al Giro con Richard Carapaz como el del Tour es fuerte, porque la mentalidad es tratar de ganar las tres grandes. Esperemos que Carapaz llegue bien al Giro y nosotros al Tour-.



Experiencia en el Tour. Es una carrera exigente. Hay que estar 21 días adelante. Ya sé lo que es correrlo. No sé cómo se va a desarrollar, pero llevaremos corredores fuertes. Nos dan la confianza y hay que responder a eso. No puede haber descuidos. Es mejor llevar dos o tres cartas a esta clase de carreras.



Metas personales en el Tour. Hemos comenzado bien el año. Vamos al País Vasco, luego las clásicas de las Ardenas, con la idea de llegar en la mejor forma al Tour, es la ilusión, porque allí todo ciclista quiere figurar.



Ganarle a Roglic. Es un ciclista que si no es el uno es el dos en el mundo. Estar con él en las subidas, pelear la competencia con él me llena de ilusión. Faltan detalles para estar más cerca de él. Probamos en la etapa de montaña y se igualaron las fuerzas.



Su mejoría en la alta montaña. Hemos entrenado bastante bien. En la montaña y en la crono. Hemos hecho trabajos específicos de para arriba y en la crono. Esperemos mejorar mucho más de cara a lo que se viene.



