Daniel Martínez, ciclista colombiano del equipo Ineos, llega a este Tour de Francia con opciones clara de ir por el podio, pues su temporada ha sido excepcional.

Martínez, en diálogo con EL TIEMPO, contó varios secretos que tiene guardados para poder cumplir su objetivo.



Reveló con cuánto tiempo deberá de llegar sobre Tadej Pogacar y Primoz Roglic, los favoritos al título, a la contrarreloj de 40 kilómetros un día antes del final de la competencia.

¿Qué plan tiene para la etapa del pavé?

"Pasar bien esta jornada será la máxima meta. Sabemos que no será fácil, que el día se torna complicado por todo. Hemos traído al Tour de Francia un equipo compacto, un muy buen grupo para esa jornada definitiva. Tenemos ciclistas que saben correr en estos sectores y confío en ellos. De todos modos hay que contar con talento para superar esas fracciones con este tipo de carretera, que exige mucho más de lo normal a los ciclistas".

¿Que Alpe d’Huez no esté al final cuenta?

"Una vez analizamos el recorrido de la competencia con el grupo, pues pudimos concluir que no cambia mucho las cosas. Y no las cambia porque en la última semana se aparecen en el trazado los Pirineos y allá también hay pasos y jornadas muy difíciles, de alta montaña, por lo que la jornada de Alpe d’Huez pues no es que pase a un segundo plano, pero no va a cambiar mucho por lo que digo, en cuanto a la lucha por la general en esta ocasión".

¿Cómo se decantará el liderato en Ineos?

"Como dije, llegamos con un equipo muy fuerte a la pelea del Tour. Adam Yates y Geraint Thomas son corredores muy fuertes, que también tienen las condiciones para liderar a la escuadra. La idea es trazar una estrategia que nos permita ir por la meta, con el grupo. Se ha pensado en algo y a medida que se vaya desarrollando la carrera, pues vamos mirando lo que pasa con los días y cómo debemos comportarnos para sacar el mejor provecho".

¿El equipo es el lado flaco de Pogacar?

Daniel Martínez. Foto: AFP

"No hay duda que, de momento, Tadej Pogacar es muy fuerte, ya lo ha demostrado, no solo ganando las dos ediciones anteriores de la carrera, sino a lo largo del año. Lo vimos el viernes en la crono, sacó ventaja, mínima, pero la sacó. Hay que trazar buenas estrategias para hacer que él pierda tiempo. Ya hemos analizado lo que puede pasar y ya miraremos el momento ideal para hacer la tarea y tratar de buscar la meta".

¿Qué analiza de la crono final?

"Si vemos el nivel que hay en este Tour de Francia, pues hay que hacer todo lo posible por llegar con una ventaja suficiente para no sufrir, para aspirar a algo. El nivel en los hombres especialistas es muy alto, ya lo hemos visto. Llegar con un buen colchón sería lo ideal, bastante bueno para ir frescos. Calculo que para medio estar tranquilos a Primoz Roglic y a Pogacar hay que sacarles tres minutos antes de esa contrarreloj que será clave".

¿Se ve en el podio, en el ‘top’ 5?

"Uno viene al Tour de Francia y no sabe lo que va a pasar. Siempre que uno afronta un reto tan grande, tan importante, pues hay ilusiones, pero decir esto no es lo mejor. Hay que tener en cuenta muchas acciones, lidiar con conceptos de la carrera y fuera de ellos para poder llegar al último día. Diría que dar lo mejor es la sensación que tengo en estos momentos. Ya de ahí pues se desprende el resultado final en la competencia".





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel