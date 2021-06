Daniel Martínez también se contagió de covid-19

Daniel Martínez, escogido como el mejor gregario del Giro de Italia 2021, advirtió que superó el covid-19 y que está entrenando con miras a la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos y la Vuelta a España.

El ciclista colombiano, gregario de oro de Egan Bernal, campeón del Giro, que también terminó la carrera y se contagio de covid-19, habló de los Juegos Olímpicos, la Vuelta a Esaña y el rol de líder de un equipo.



Enfermedad. Tuve covid-19 después del Giro. No me dio duro, pero sí me dejó mermado y estamos comenzando a coger la forma.



Tokio. Es un terreno quebrado. Los que salen del Tour tienen un punto de más y los van a aprovecha muy bien. Me sigo entrenando para la contrarreloj individual.



Tadej Pogacar y el Tour. Se defiende bien, es inteligente para correr. Hay corredores que hacen buena general, están atrás y ellos lo van a buscar de lejos. Vamos a esperar a ver qué pasa con el Ineos, hay dos cartas, Carapaz y Thomas, están ahí. Pogacar no tiene un fuerte equipo.



La meta en Olímpicos. No hay mucho tiempo. Estamos apretando tuercas y quiero hacer bien las dos pruebas. Me toca entrenar más. La crono es difícil, hay buenos especialistas, pero quiero probarme.



De gregario a campeón. Vengo de un equipo como líder, tenía mucha más libertad en las grandes vueltas, con ellos sabía qué era ser líder y digamos que entiendo eso. Hice el cambio y en este equipo hay corredores que hacen muy bien las carreras de tres semanas.



El 2022. Faltan muchas carreras este año y espero coger más confianza en el equipo. Todo es nuevo, he estado en el World Tour, pero llegar a un equipo como este me dice que tengo que hacer adaptación. Espero que me den la oportunidad.



Vuelta a España. Todavía no se sabe el equipo. Todos tienen opciones y aspiran a correr alguna de las tres grandes. Se mirará cómo salen del Tour de Francia y los del Giro tenemos las opciones. Adam yates es la primera opción en esa carrera.



¿Qué tipo de corredor es? Iba a las carreras de tres semanas y no me iba bien. Sabíamos los puntos débiles y ya sabiéndolos podíamos tomar la decisión. En el Giro las cosas salieron bien. De momento, esa ha sido la primera carrera de tres semanas que me sale bien.



Día crítico. Hablé ese día de la crisis de Egan hablé con él. Me dijo que había que estar pendiente, pero el ruido de la gente no me dejaba escuchar la radio. Por eso no me di cuenta dónde estaba Bernal, miré y venía atrás. Lo esperé y hasta el final con él. Venía mal, le costaba.



El Tour. Le hago barra al equipo, al Ineos. Y a los colombianos. El arranque del Tour siempre es nervioso, con caídas y eso se ha visto. Ojalá llegue la montaña para que cambie todo.



