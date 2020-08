Daniel Martínez ya sabe el trabajo que hará en el Tour

Daniel Martínez acaba de ganar el Criterium Dauphiné y eso le da la oportunidad de señalarlo como uno de los favoritos para ganar el Tour de Francia y no esquiva esa responsabilidad.

Su trabajo. Estar al lado de Urán es una ficha fundamente, él le da seguridad y unión al equipo. Vamos a disfrutar la carrera. Tiene experiencia, nos va a guiar durante la competencia.



Jumbo vs. Ineos. Esa pelea va a estar buena. La carrera está abierta y este año hay corredores que no han corrido, que esperan la mejor forma, y otros, como yo, que ya tengo la forma. Esto juega a nuestro favor, porque podemos mover las fichas muy bien.



Las medidas. Ha sido un cambio drástico, no hay contacto con el staff, estamos en habitaciones individuales, no hay fotos, estamos muy aislados.



El gran reto. Siempre he tratado de ir por la general, pero no se me había dado. Por eso el cambio no es ninguno.



Su rol. No sabíamos cómo íbamos a llegar. Naba bien y en el Dauphiné me encontré de una manera mucho mejor que otros corredores que ya habían disputado prueba. Eso me da un plus, el título me da la opción de estar tranquilo.



La contrarreloj. En un Tour tan exigente y ahí en esa etapa lo que primará es la resistencia. No es llana del todo, termina en subida, favorece a los escaladores.



La poca altitud. Los colombianos entrenamos y corremos en altura y eso es un beneficio. Este año habrá uno solo, pero eso no es impedimento para lograr la meta.



