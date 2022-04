Daniel Felipe Martínez es el ciclista más destacado del equipo Ineos en lo que va corrido de la temporada, luego de la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, disputada este jueves entre Vitoria-Gasteiz y Zamudio, de 185 kilómetros, en la que Primoz Roglic conservó el liderato.

Martínez, el más ganador del Ineos

Daniel Martínez, este jueves.

La estadística no miente. Martínez ha conquistado dos triunfos de etapa este año, el de ayer y el que obtuvo en la París Niza, luego de 13 carreras en el calendario del World Tour (WT), y es el más ganador en la escuadra en la categoría. Filippo Ganna ha obtenido tres victorias, solo una en el WT.



Sin el primer líder, Egan Bernal, al Ineos le ha tocado cambiar algunos planes, pero esto les ha dado resultados pues sus corredores están decididos a ganar. Es cierto que no han obtenido un triunfo en una general de una WT, pero sí han conseguido etapas y podios.



Daniel Martínez ha respondido a las exigencias de la escuadra británica, que está ansiosa de triunfos y sabe que no será fácil, pues al frente tiene a los potentes Roglic y Tadej Pogacar.



El colombiano, de 25 años, también obtuvo la victoria en la contrarreloj de los Nacionales de Ciclismo, de modo que ha cumplido, pues ha sido protagonista y ganador en la primera parte del año. En el País Vasco se lo ha visto al frente, combativo. Siempre en la montaña ha tratado de sacar ventaja. Terminó de 11 en la primera etapa, la contrarreloj individual de 7,5 kilómetros, cerca de los mejores, ratificando su calidad.



Luego ascendió al décimo puesto de la general; el miércoles, al octavo y ayer llegó al tercero, tras el triunfo y la bonificación. Su estado de forma es ideal para pelear el segundo lugar y, por qué no, el título. Ha sido el líder del Ineos en las pruebas que ha hecho en 2022, y a los resultados hay que sumarles el tercer puesto en la Vuelta al Algarve.



La estructura del equipo ha dicho que irá al Tour de Francia, estará al servicio de Adam Yates, pero Martínez tiene todo para ser el encargado de luchar por estar entre los cinco mejores.



La carta colombiana en el País Vasco

Daniel Felipe Martínez.

La Vuelta al País Vasco no tiene llegadas en alto. La jornada que más se aproxima es la de este viernes, cuyo premio de montaña de primera categoría está ubicado a dos kilómetros de la meta.



“El final ha sido muy duro y los rivales eran de mucha calidad, muy difíciles de batir, como Julian Alaphilippe, pero me sentí bien, con buenas piernas y decidí ir al esprint y disputar a fondo. Cuando vi que nadie iba a por él antes de 200 metros para el final, decidí salir yo y me encontré con una victoria. Vamos a intentar ganar la carrera. Me siento bien, hemos dado la batalla”, dijo Martínez este jueves, una vez se bajó del podio.



Y agregó: "Las siguientes dos etapas son muy duras, por lo que aún pueden pasar muchas cosas. El equipo tiene sus opciones, yo me encuentro bien, pero trabajaremos también para Adam Yates, con quien buscaremos la victoria”.



Este viernes será una fracción de 163 km, cinco pasos montañosos, el último de segunda categoría, a 13 km de la llegada. Habrá batalla en el lote principal y Martínez tendrá la opción de poner contra las cuerdas a Roglic, pues es uno de los más fuertes del grupo. Lo obvio es que termine en el podio final.

