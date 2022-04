Daniel Martínez es el corredor colombiano más importante de este año, así lo dicen las estadísticas: tercero en la Vuelta al Algarve y en París-Niza, campeón del País Vasco, quinto en la Flecha Valona y cuarto en la Lija Bastoña Lieja.

El gran objetivo para él es el Tour de Francia y en una teleconferencia a la que asistió EL TIEMPO habló de su mejor año, de los objetivos y de cómo afronta la exitosa temporada.



Su sensacional 2022



El arranque del 2022. Quería afianzarme en el equipo. Llegué a Algarve de líder del equipo. Me dieron la opción. Ya vieron que el rendimiento era bueno, fui a París-Niza, País vasco, creo que el arranque ha sido muy bueno.



El resultado de la Lieja. A la gente tiene que culturizarse. Todas las carreras son importantes, los monumentos son difíciles y tener dos colombianos en los cinco es fantástico. Eso demuestra que el ciclismo colombiano cada vez va creciendo.



Lo que viene. Estaré en Colombia en un descanso, una semana y seguir entrenando de cara al Tour. De momento lo hemos tomado con tranquilidad, el bloque ha sido bueno y aprovechar la altura. Vuelta a Suiza para coger ritmo de cara al Tour de Francia.



El hoy de Primoz Roglic. Son corredores especiales. Tienen un talento grande. Llevaban años dominando el ciclismo en los últimos años, ya verle a Roglic que se le puede ganar, que a Pogacar tiene sus días, eso se llena a uno de motivación, pero ellos conocen bien el Tour, falta mucho camino, pero la motivación es alta.



El presente del Ineos. Se ha visto que le están apuntando a los jóvenes y se quiere dominar el ciclismo como en años anteriores. El accidente de Egan ha quedado una ficha clave por fuera, pero seguimos encontrando ciclistas fuertes y lo que hemos hecho el grupo se perfila bien para este año.



Lo que ha cambiado. Se entrena igual, sino que la experiencia va sumando. Hay que entrenar la cabeza, lo espiritual, eso también es clave.



Qué se habla del arranque de Colombia. Se ratifica que es uno de los mejores ciclismos del mundo, porque no se refieren a uno solo, hay varios que se destacan. La percepción es de mucho respeto, cuando hay un colombiano en el grupo, pues lo tienen en cuenta. Necesitamos un campeón mundial crono, gente que se especialice en el pavé, así tendríamos todo el ciclismo completo.

Rivales en el Tour



El momento. Lo que he hecho este año es sensacional. El equipo me ha dado toda la confianza y tener compañeros de mucha calidad y experiencia y que te ayuden, que te aconsejen, eso llena al corredor de tranquilidad.



Los triunfos en las grandes. El comienzo ha sido importante para el equipo. Ganar París-Roubaix es ganar el Tour de Francia de los clasicómoanos, hemos ganado carreras de una semana, pero el principal objetivos es ganar el Giro, Tour o Vuelta, si no se puede ganar, habrá tiempo para eso.



Rivales en el Tour. Pogacar y Roglic van por todas y Jumbo tiene, además, a Vingegaard. En el Tour todos son rivales y no hay que descuidarse de ninguno.



