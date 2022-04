Daniel Martínez ganó la cuarta etapa de la Vuelta al país vasco, mientras que Primoz Roglic sigue de líder y el corredor del Ineos continúa dentro de los mejores de la clasificación general.

La fracción se llevó a cabo entre Vitoria-Gasteiz y Zamudio, de 185 kilómetros, que contó con cuatro pasos montañosos, ideales para depurar el lote y la general.



“Eran rivales muy duros, con mucha calidad, pero me sentía bien, buenas piernas. Sabía que el final picaba hacia arriba y lo hice. A 200 metros vi me que no pasaba nadie y me lancé”, dijo el corredor de Cundinamarca.

El objetivo inmediato



Martínez se lanzó en el final y logró el triunfo de etapa y subió al tercer lugar de la general.



“Teníamos adelante a varios, intenté atacar en la subida final, pero el final era tendido y decidí guardarme. Estoy contento por esta victoria”, precisó Martínez.



El triunfo y los 10 segundos de bonificación le dan la opción de ascender en la clasificación, ya es tercero y a solo 11 segundos de Roglic.



“Quedan dos etapas bastante exigentes, son etapas duras, así que estamos bien y lo vamos a intentar, buscaremos la victoria de la carrera”, sentenció.



