El luxemburgués Bob Jungels (AG2R Citroën) se impuso en solitario en la novena etapa del Tour de Francia, este domingo con final en Chatel, en un preludio alpestre al término de la cual el esloveno Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo de líder de la general.

La víspera de la primera jornada de descanso de esta edición de la 'Grande Boucle' -sin contar el día de traslado desde Dinamarca-, Jungels cruzó la meta en Chatel luego de 192,9 kilómetros de recorrido para lograr la primera victoria de su carrera en el Tour.



El ciclismo colombiano no tuvo un buen día. Daniel Martínez cedió tiempo. Se descolgó a 21 km de la meta, con mlas sensaciones.



Martínez está enfermo, no durmió bien el sábado y reventó, no aguantó más, su salud le jugó una mala pasada y perdió las opciones de seguir en carrera y optar por una casilla en el podio.



Una vez terminó la jornada no habló con nadie, se fue para el bus directamente y a descansar.



"Llevaba 3 días complicados de salud,siguiendo ahí al pie del cañón, pero ya hoy el cuerpo no me dio pa’ más. Mañana día de descanso que aprovecharé bastante y ya miraremos el futuro cercano con más calma", escribió en sus redes sociales.



Martínez perdió este domingo 16 min 12 s y en la general quedó a 17 minutos 12 segundos de Pogacar.



