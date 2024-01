Daniel Martínez no escurre el bulto: habla del mal año y la meta de ir por el Giro

Daniel Felipe Martínez tiene otra cara y se le nota. Es un ciclista que quiere olvidar el 2023 y centrarse en lo que puede ser una excelente temporada para él en el 2024.

Al menos ya dio el primer pedalazo y con mucho éxito. El jueves pasado se consagró campeón nacional de la contrarreloj, un trono que recuperó, pues en el 2018 fue plata, se colgó el oro en 2019, 2020 y 2022, pero el año pasado una falla mecánica lo privó del podio.

Contundente

Martínez salió del equipo Ineos y llega al Bora, al lado de su compatriota, Sergio Higuita, un grupo fuerte, que se armó bien con la llegada de Primoz Rolgic, el corredor con el que quieren ganar el Tour de Francia.



Daniel Felipe Martínez es pieza clave. Será el hombre del Bora en el Giro de Italia y tiene como meta olvidar lo que pasó el año anterior, en el que logró el título de la Vuelta al Algarve, pero no defendió el triunfo en el País Vasco del 2022 y se retiró del Tour de Francia.



Es otro ciclista, es otro hombre, que tiene la ilusión de aumentar el número de victorias en su carrera, pues a sus 27 años cuenta con 15 triunfos, cinco de ellos en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo.



EL TIEMPO habló con él y contó cómo ve una temporada en la que tiene la esperanza de recuperar el camino perdido. Ya ganó y hoy tiene la opción de ser medalla en la prueba élite del nacional de ruta, en la que en el 2023 fue medalla de plata.

Bora armó un equipazo, ¿es una responsabilidad más?

Es un nuevo reto y lo vamos afrontar con todo. Boira está muy fuerte con la llegada de los refuerzos. Por eso es que digo que todo pinta bien. Es un nuevo aire que tengo y el grupo sigue creciendo. Es importante a partir de este año poner un buen punto de partida.



¿La llegada de Roglic obligó a algún cambio en el Bora?

Ninguno. Se sabía desde finales del año que él llegaría. Cuando firmé con el equipo a los pocos días se supo lo de él. Su llegada nos beneficia a todos. Es un corredor que le da más peso y respeto al equipo y ayuda a su crecimiento.



¿Qué calendario tendrá usted?

Después de los nacionales de ruta haré la Vuelta a Murcia, iré al Algarve a defender el título del año pasado, me centraré en la Strade Bianché, iré a la Tirreno Adriático y no se sabe si haré la Vuelta a Romandía o el Tour de los Alpes. Luego, el Giro de Italia. Lástima, no estaré en el Tour Colombia.



¿Va cómo líder?

Sí, a Italia iré así. Voy a disputar la general. No sé cuál es la nómina, pero en la lista larga está Emanuel Buchaman, Lenard Kamnna. También nos vamos a enfocar a ganar etapas al embalaje, pues tenemos a Sam Welsford, que ganó etapas en el Tour Down Under.

¿Qué analiza del recorrido?

Este año estará duro, pero al mismo tiempo será muy emocionante. Me viene bien, porque hay dos contrarreloj largas y ahí se pueden hacer diferencias. Me gusta el trazado porque es equilibrado.



¿Cómo está para la ruta de los Nacionales?

Tenía la crono marcada y ya hice el trabajo. También me gusta la ruta. Es que varias veces me ha pegado en el palo y quiere ver si llega esa revancha. Correr con la camiseta de campeón nacional significa mucho para uno como ciclista y lo valoran mucho en el equipo que uno está.



Se encontrará con Tadej Pogacar y Wot van Aert, ¿cómo derrotarlos?

Son corredores muy fuertes. Me gustan esos rivales. Pogacar marca la diferencia y nosotros vamos con la mentalidad de ganar el Giro, para eso nos preparamos. Lo clave es que el equipo sea bien representado. Tenemos dos bloques, uno para las etapas llanas, como ya dije, y el otro para ir por la general. Hay que aprovechar todos los momentos para sacarles ventaja.

Daniel Martínez y su familia. Foto: Carlos Cruz Fedeciclismo

¿Cómo ha preparado esta temporada?

Es importante saber en qué condiciones estoy. Ya lo de los Nacionales me deja algo bueno y hay que ver que viene. Creo que podemos hacer dos picos, pero el de mayor nivel y el más exigente estará en el Giro de Italia.



¿Qué le dice el regreso de Nairo Quintana?

Es un gran punto a favor para el ciclismo colombiano. El año pasado no hicimos nada y solo espero que estemos como en temporadas pasadas, adelante, con él, Higuita, Urán, Chaves, Egan Bernal y yo.



¿Tiene en mente ir a los Olímpicos?

No sé cómo será la Selección. Yo quiero ir, tengo ganas porque veo que el recorrido me queda muy bien. Veo el trazado de la crono y me gusta, de la ruta e igual, pero eso dependerá mucho de cómo estemos físicamente para esa época.

Daniel Felipe Martínez Foto: Fedeciclismo

¿Puede Roglic ganar el Tour?

No lo veo lejos. Depende de la decisión de los técnicos. Quieren llevar el equipo más fuerte al Tour. Roglic tiene la ventaja de que es un corredor veterano, maduro, que ya sabe correr esa competencia y tiene entre ceja y ceja ganarla, es mu mayor ilusión y tiene con qué hacerlo.



¿Es ventaja que sepa secretos del Visma?

Ganarle a Jonas Vingegaard no es fácil, eso lo sabemos todos. Primoz sabe cómo se maneja todo allá, cuál es el funcionamiento y la preparación, eso es algo que pinta a favor del Bora, pero también lo conocen a él, entonces es de ida y vuelta.



¿Cuál será la clave?

Creo que sabe correr el Tour y es una buena oportunidad que tiene en Bora de ganarlo. Roglic quiere obtener la victoria, desde hace rato la está buscando y todos iremos con él por ese objetivo.

¿Estará usted en el grupo?

No sé. Eso depende mucho de cómo me vaya, de cómo esté después del Giro., Lo claro es que me gustaría ir al Tour, pero eso lo definen los directores deportivos.



Ganar el Tour no es tan fácil…

Creo que tiene con qué hacerlo. Vingeggard es un corredor grande, pero Roglic tenía ganas de hacer el Tour. Ya había salido Jonas en el Jumbo, pero Primoz tiene talento, experiencia y lo puede ganar.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel