Daniel Martínez bajó al cuarto puesto en el País Vasco

El ciclista colombiano del equipo Education First Daniel Martínez bajó al cuarto puesto en la clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la segunda etapa que se disputó entre Zumarraga y Gorraiz, de 149 km, que fue ganada por Julian Alaphilippe, mientras que Maximilian Schachmann sigue de líder.

La jornada fue complicada, no solo por las dos subidas, el fuerte ritmo, sino por los tramos de tierra, en los que se cruzó con mucho cuidado, sin arriesgar la integridad física.



El líder bonificó tres segundos en el primer punto intermedio y uno en el segundo, y conservó el primer puesto.



Adam Yates tuvo una avería en uno de los tramos finales de arenilla y perdió la rueda. Al final, perdió en la meta un minuto 11 segundos.



Martínez, debido a la llegada, a que Alaphilippe y Michal Kwiatkowski bonificaron, cedió dos casilla en la general.



Darwin Atapuma, ciclista colombiano del equipo Cofidis, se involucró en la fuga del día, que se fraguó casi desde el comienzo de la fracción.



Atapuma tuvo en Bernard, Bravo y Amézquita no solo a sus compañeros de escapada, sino a grandes aliados para que la fuga surtiera efecto, pero no fue así y fueron cazados a falta de 52 km para la meta



Schachmann bonificó en el primer punto intermedio y dejó a Martínez a 12 segundos en la general.



La tercera etapa se llevará a cabo este miércoles sobre 191 kilómetros y unirá a Sarriguren con Estibaliz, y contará con dos pasos montañosos, que no generarán peligro alguno para la clasificación general.



