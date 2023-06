🏁 🇩🇰@mikkelbbjerg fracasse le chrono et approche les 50km/h ! 🚴🏻‍♂️💨

⏱37'28" (49,8 km/h).



🏁 🇩🇰@mikkelbbjerg is flying! He approaches 50kph! 🚴🏻‍♂️💨

⏱37'28" (49.8 km/h).#Dauphiné pic.twitter.com/2LK8wuHsOz