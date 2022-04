Con la victoria de este sábado, el colombiano Daniel Martínez sigue dando muestras de progresos y se confirma como un corredor ganador, que le gustan los grandes retos, lucha por conseguirlos y los logra al final.

No cabe duda de que el título en el País Vasco es una muestra de que era el corredor indicado en el equipo Ineos para pelear las carreras de una semana en el arranque del año, pues fue tercero en la Vuelta al Algarve, ocupó la misma casilla en la París-Niza y ya logró el título en la competencia española.



Martínez, un hombre hecho para los grandes retos

Remco Evenepoel (izq.) y Daniel Martínez, protagonistas del gran duelo por el título del País Vasco. Foto: Getty Images

La victoria del ciclista de 25 años nacido en Soacha, Cundinamarca, es la segunda que logra en el World Tour (WT), la máxima categoría del pedalismo en el mundo.



El primer gran título lo consiguió en 2020, cuando hacía parte del equipo Education First y en la última etapa del Criterium Dauphiné corrió con inteligencia y logró quedarse con la clasificación general. Fue el primer gran golpe de autoridad y con él alertó que podría consolidarse en el lote internacional.



En esa ocasión contó con el retiro de los favoritos como Primoz Roglic, Egan Bernal y Emanuel Buchmann, por lo que la carrera quedó abierta. Fue inteligente para salir a la marca de Tadej Pogacar, quien era su rival por los jóvenes y la general. Thibaut Pinot, líder tras el retiro de Roglic, no respondió. Daniel se encontró en su mejor día y aprovechó el mal momento de ellos rivales para rematarlos.



Pinot fue segundo y Guillaume Martin, otro francés, quedó en la tercera casilla, victoria del colombiano que le abrió los ojos al mundo del ciclismo y con la que golpeó la puerta del éxito.



Y dos años antes, Martínez se subió por primera vez a un podio de una competencia del WT. Fue en el Tour de California, competencia que ganó su compatriota Egan Bernal y en la que el segundo fue el corredor estadounidense, Tejay van Garderen.



El segundo podio fue en la pasada edición de la País-Niza, competencia en la que intentó por todos los medios atacar y tratar de ganarle a Primoz Rioglic, pero en la última etapa, cuando se aprestaba para la última subida, pinchó.



Iba con Simon Yates, Roglic, Wout van Aert y Nairo Quintana, pero la avería mecánica lo perjudicó y tuvo que emplearse a fondo para defender el tercer opuesto de la general, el que consiguió al final.



Dejando atrás los podios, Daniel Martínez ha ganado etapas en la categoría. La primera fue en la edición del 2019 de la París-Niza, en la que Bernal fue el campeón.



Martínez se impuso en la jornada reina, la que se disputó entre Nice y el Col de Turini, de 181 kilómetros, en los que confirmó que era un buen escalador, además de un eximio hombre al reloj.



Un año después, llegó al Tour de Francia con el ánimo de buscar algo en la general, pero no tuvo fortuna en las primeras etapas y perdió esa opción. Por eso buscó el triunfo parcial y se le dio en la fracción 13 entre Châtel-Guyon y Pas de Peyrol (Le Puy Mary).



La victoria del jueves en el País Vasco en la etapa entre Vitoria-Gasteiz y Zamudio, de 185 km, fue la tercera para él en el WT, una carrera exitosa que comienza y que, seguro, tendrá muchas más victorias.

LISANDRO ABEL RENGIFO

DEPORTES EL TIEMPO@LisandroAbel