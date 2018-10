El antioqueño Daniel Arroyave, celebró este domingo el título de la Vuelta del Porvenir en su edición número 34, la cual se disputó bajo el intenso calor de Montería, capital del departamento de Córdoba.

Arroyave, de 18 años, y corredor del Ramguiflex – Risaltex, anunció su título el día sábado, tras una estupenda presentación en la CRI, donde despojó al nariñense Marlon Castro del liderato de la carrera.



El oriundo de Yarumal, que ya tiene ofertas de equipos para la próxima temporada, festejó su campeonato con un tiempo de nueve horas, 43 minutos y 56 segundos. El subcampeón fue Daniel Méndez (Fundación Esteban Chaves) y tercero Marlon Castro (Gobernación de Nariño) a 20 y 30 segundos respectivamente.

Daniel Arroyave Daniel Arroyave, campeón de la Vuelta del Porvenir 2018.



“Gracias a todos mis compañeros y amigos. Hoy fue un circuito muy rápido, estoy muy contento, un título que me lo había proyectado desde principio de año y que gracias a Dios se me dio y lo luché hasta el final. Este título se lo dedico a todos los que han creído en mí, ahora quedará disfrutar de este triunfo, el cual seguro me abrirá muchas puertas para lo que viene”, dijo el joven talento de la cantera Jóvenes Ciclistas para el Mundo.

“Esto es algo muy significado para mí, el año pasado no pude terminar la carrera. Yo disfruto de todo lo que me pasa en el ciclismo”, expresó el deportista, campeón nacional del Omnium y subcampeón de la Vuelta a Guatemala.



Respecto a la última jornada, el ganador del circuito en Montería, sobre 84 kilómetros, fue el samario Juan Sebastián Campo (Fundación Jarlinson Pantano).



Campo, de gran proyección, necesitó de una hora, 47 minutos y siete segundos para dejar plasmada su primera victoria a nivel nacional. Juan Umba y Andrés Pardo (Boyacá Raza de Campeones), terminaron segundo y tercero respectivamente.



“Muy contento de ganar etapa en esta Vuelta del Porvenir, es la primera vez que ganamos a nivel nacional en una grande. Ahora hay que esperar que pasa de aquí en adelante. Estoy muy agradecido con Dios por darme las fuerzas al final y poder ganar a la etapa”, expresó Juan Sebastián Campo, quien reside en Cali y se proyecta junto a Nicolás Gómez y Juan Alejandro Umba como los velocistas del futuro.



General

1 Daniel Arroyave (Ramguflex Risaltex) 9 h 43 min 56 s

2 Daniel Méndez (Fundación Esteban Chaves) a 20 s

3 Marlon Castro (Gobernación de Nariño) a 30 s

4 Daniel Gutiérrez (Colombielas Zenú) a 49 s

5 Germán Gómez (Boyacá Es Para Vivirla) a 51 s

6 Jhon Urbano (Moserrate Zenú) a 52 s

7 Jeús Peña (Goci Mercado CASH) a 1min

9 Juan Moreno (Fundación Jarlinson Pantano) a 1 min 2 s

10 Carlos Quintero (Arcabuco Ing Vías) a 1 min 9 s



Con información de la oficina de prensa