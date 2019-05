Cuatro técnicos analizan un Giro de Italia que pinta espectacular

El próximo sábado, con una jornada contrarreloj entre Bolonia y San Luca, de 8,2 km, arrancará el Giro de Italia, el primer gran examen del lote mundial, la carrera quizás más esperada, pues cuenta con un buen número de favoritos, entre ellos el colombiano Miguel Ángel López (Astana).

Aparte del crédito nacional, los ojos del mundo ciclístico están en lo que puedan hacer Tom Dumoulin (Sunweb), Primoz Roglic (Lotto Jumbo), Simon Yates (Mitechelton-Scott) y Vincenzo Nibali (Bahrain), quienes serán los encargados de hacer grande un Giro que, para ellos, será sensacional.



EL TIEMPO consultó a cuatro técnicos de equipos del World Tour, la máxima categoría, quienes analizaron el trazado, los favoritos y hablaron de las expectativas de sus escuadras en la competencia: Xabier Zandio (Ineos), Giuseppe Martinelli (Astana), Vittorio Algeri (Mitechelton-Scot) y Davide Bramati (Deceuninck-Quick Step).



Para Zandio, el Giro será muy disputado, no solo por el buen ramillete de favoritos, sino porque el recorrido tiene de todo.



“Hay bastantes rivales y por eso será un Giro disputado, bonito, duro y espectacular porque el recorrido y los corredores que hay lo harán así. Hay buenas etapas, muy duras, de verdad y como siempre, el Giro se destaca por su complicado trazado”, precisó.

Y agregó: “Hay tres cronos y eso le da un tinte especial. Dumoulin tiene opciones, pues va bien en la montaña y al reloj es magnífico. Nibali, Bernal, Yates y López son escaladores y seguro que en la montaña serán protagonistas. Claro, parten con desventaja en los tramos al reloj, pero hay montaña especial donde hay que sacar la ventaja. Creo que la carrera es para un ciclista escalador, con buenas piernas para la crono”.



Ineos tenía a Egan Bernal como su hombre líder, pero el sábado se cayó en un entrenamiento, se fracturó la clavícula izquierda por lo que no estará.



“Se la rompió. Lo van a operar. No sé nada más. Es un desastre, una pena grandísima, porque pierde él, el equipo y el ciclismo”, señaló Zandio.



López, el hombre



Martinelli habla con propiedad de su equipo y de las opciones de López, un corredor que viene de ser tercero en el Giro del año pasado y que esta vez va por más.



“Hemos diseñado un buen plan de trabajo y lo vamos a rodear de un gran equipo. Nibali, Dumoulin, Yates y Roglic son fuertes, pero Astana tiene confianza en el colombiano. Venimos de ser terceros y ahora vamos por más; bueno, eso espero yo”, dijo.



Para el técnico italiano, el recorrido es bueno y piensa que aunque ‘Supermán’ López perderá en las contrarrelojes individuales con los fuertes hombres al crono, tendrá a la gran montaña como su aliada.



“Las cronos son bien distintas, tienen montaña, no son solo llanas. La primera es corta, pero dura. La segunda es inhabitual, con montaña, descansos, pero le viene bien a López, que no perderá mucho. Claro que no igualará con Roglic o Dumoulin, que son especialistas, pero debemos minimizar las pérdidas allí para que la montaña ponga a los corredores en su sitio”, indicó el DT.



Sobre el recorrido, Martinelli destacó que los 10 primeros días habrá cierta ‘tranquilidad’ y que el Giro, este año, será para un escalador, pues es un trazado de lo mejor.



“La primera parte, los 10 días iniciales, serán tranquilos, pero después viene lo complicado. Hay dos cronos más y mucha montaña. Los últimos 10 días serán increíbles y con mucha montaña. Pienso que este año la carrera la ganará un escalador, ellos tienen una opción increíble de obtener el triunfo”, agregó.



Las ventajas



Algeri cree que el Mitchelton-Scott tiene varias cartas para luchar por el título de la ‘carrera rosa’: no solo creen en Simon Yates, el número uno, y el colombiano Esteban Chaves.



“Es un recorrido que les viene bien a los escaladores. Es un poco cambiante el corredor de hoy que sube, porque se mueve mejor en la crono. Dumoulin sube bien, Nibali las hace bien. Nosotros tenemos a Simon Yates, que ha mejorado y se defiende muy bien. Yates hace bien la crono y sube, pero Esteban Chaves también tendrá opciones de figurar”, declaró Algeri.

Sobre el trazado, el estratega coincide con Martinelli en que el comienzo es menos duro, porque ya tiene la clave para su equipo. “La primera mitad es más fácil y muy dura la segunda. El año pasado hubo subidas en la semana inicial, esta vez no, es por eso que hay que guardar energías para cuando se necesiten. El trazado del 2019 nos da la idea de que no hay que confiarse en la primera semana y que será todo un espectáculo”, indicó.



En el Mitchelton-Scott no les temen a los 58 kilómetros al reloj, así los favoritos en esos tramos sean Dumoulin y Roglic.



“Considero que son muchos kilómetros al reloj. La primera etapa al reloj termina subiendo y en San Marino será igual. La última también tiene ascenso, así que el favorito al título es un hombre que vaya bien en estos tramos. Acá se habla de Dumoulin y Roglic, que caminan bien en estos esfuerzos, son grandes especialistas”, acotó.



Algeri, como todas las escuadras que tienen escaladores, considera que la montaña, esta vez, será más definitiva que en los años anteriores.



“La montaña siempre es dura y definitiva. Es el espectáculo de las carreras, donde se decide quién es el campeón. Después de Pie Monte hay etapas nuevas, en la región de Osta. La semana final es definitiva porque nos encontraremos subidas como el Gavia y Mortirolo, jornadas bien claves”, señaló.



Sobre los favoritos, Algeri cree que Egan y López serán grandes rivales de Yates y Chaves, por lo que han hecho en el 2019. “López, sin duda, será protagonista, ya fue tercero y dará la pelea”, precisó.



Bramati y el Deceuninck- Quick Step no tienen en su cabeza ganar el Giro, pelearlo sí, con Bob Jungels, pero no es una apuesta tan clara. Más bien le apuntan a ganar etapas al embalaje y a llevar a Elia Viviani a ser el protagonista.



“Viviani es nuestro hombre para las llegadas planas y se enfrentará a su excompañero Fernando Gaviria. Estamos listos”, dijo Bramati.



En cuanto al recorrido, el DT advirtió que la batalla será dura porque la mayoría del lote de ciclistas llega entero, por lo que se garantiza el espectáculo.



“Es la primera gran vuelta del calendario y eso les da un plus a los corredores, a los equipos que llegan con ganas de ganar. La gente llega motivada y por eso se espera que haya batalla todos los días”, señaló.



Bramati hace énfasis en que el recorrido del Giro 2019 es duro, con mucha montaña y tres contrarrelojes que harán la diferencia. Además, dio a conocer a sus favoritos.



“Es un trazado bien complicado. Hay tres etapas al reloj y la última semana el remate serán las duras jornadas montañosas. Hay muchos pretendientes al título, pero considero que Nibali, López y Yates deberán sacar ventaja en los duros ascensos”, precisó el italiano, pero no fue todo.



Sobre los 58 kilómetros al reloj, Bramati indicó: “El corredor que saque la ventaja ahí será el ganador. Ahí tenemos que hablar de Dumoulin y de Roglic, son parejos, son especialistas en estas etapas y se defienden muy bien en la montaña”.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel