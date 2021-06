¿Cuánto gana el campeón de la Vuelta a Suiza?

La Vuelta a Suiza terminó el domingo pasado con el título para el ecuatoriano Ríchard Carapaz, con segundo puesto para el colombiano Rigoberto Urán.

Los premios en las carreras de ciclismo no es que sean tan públicos, sobre todo las de las competencias menores, no las tres grandes: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.



Suiza hace parte del calendario del World Tour, la máxima categoría, a la altura de competencias como la Vuelta a Cataluña, País Vasco y Vuelta a Romandía.



Colombia ha ganado la Vuelta a Suiza en dos ocasiones: Egan Bernal en el 2019 y Miguel López en el 2016.



El campeón de la prueba se echa al bolsillo unos 16.000 euros, claro, dinero que no es todo para ellos, pues en el ciclismo se estima repartir los premios.



