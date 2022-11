El colombiano Nairo Quintana sigue ‘deshojando margaritas’ y mientras que define su futuro, pues tiene armado todo un show para el próximo fin de semana en Antioquia.

No es muy claro el panorama profesional para él, o al menos no se ha pronunciado sobre el tema.



Luego de que el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) desestimara la apelación que hizo tras haber sido descalificado del Tour de Francia por el resultado en dos exámenes de la sustancia tramadol, el boyacense está dedicado a sus eventos.

Su gran fondo



“En dos semanas estaremos todos los colombianos viviendo el Gran Fondo Nairo, el lugar será una ciudad y región querida por todos”, dice en sus redes sociales.



Y agrega: “Este fondo es una experiencia donde cualquier persona aficionada al ciclismo puede vivirla, la bicicleta no hace la diferencia, pero la fuerza, la mente y el corazón sí, lo mismo que necesitaron nuestros arrieros antioqueños para hacer crecer y unir esta linda región. Nos vemos en Medellín este 18, 19 y 20 de noviembre para vivir la experiencia”.



Por el momento, se está a la espera de que comuniquen su futuro, algo que está muy callado y del que no ha dado punta.



Analiza propuestas y el tiempo se le agota, pues los grandes grupos ya tienen casi que definidos sus equipos para la temporada que viene.



Quintana aseguró que seguirá pedaleando, le garantizó a sus hinchas que continuará rodando por las carreteras del mundo en busca de más victorias, pero la realidad es que no tiene equipo.



La decisión del TAS y la descalificación de su sexto puesto en el Tour de Francia por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI), tras sus dos muestras con tramadol, le han cerrado las puertas en algunos equipos que esperaban contar con él, pues es un corredor vigente y que puede ganar etapas y clasificaciones generales en competencias cortas.



En alguna ocasión se habló que el Astana, el Ag2R y el Cofidis estaban interesados en él, pero poco depués los dos primeros lo negaron y el elenco francés ya cerró su plantilla para el 2023.

