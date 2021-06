Conozca la empresa de Rigoberto Urán

Desde 2013 con su podio en el Giro de Italia, Rigoberto Urán innaguró su marca propia: Go Rigo Go.



A través de su página web y con siete tiendas en todo el país, Go Rigo Go vende prendas deportivas, casuales y accesorios inspirados en la marca del deportista.



Lo invitamos a leer: (Así fue la discusión entre Cuadrado y Sánchez luego del segundo gol)

Además, desde 2018 el ciclista organiza una carrera recreativa llamada el Giro de Rigo, donde cada año recorre una región del país.



DEPORTES