¡Urán y López siguen en la pelea por el Tour!

Tadej Pogacar se impuso en la etapa 15 del Tour de Francia, disputada este domingo sobre 174 km, con llegada en el Grand Colombier, en la que Primoz Roglic sigue de líder y Colonbia quedó en manos de Miguel López y de Rigoberto Urán.

La jornada fue emocionante, aunque las noticias en el arranque de la fracción las noticias para el ciclismo colombiano no fueron las mejores.



Sergio Higuita, corredor del Education Firts, se cayó dos veces, y en el km 32 tuvo que decirle adiós a la competencia y presenta problemas en los miembros superiores.



Mientras tanto, una escapada brilló en la fracción, en la que se metieron Kévin Ledanois, Simon Geschke, Matteo Trentin, Niccolo Bonifazio, Michael Gogl y Pierre Rolland logran sacar ventaja en la punta.



A medida que se devoraron los kilómetros, los fugados tuvieron una ventaja de 4 minutos 45 segundos, mientras que en el lote de favoritos el ritmo lo imponía el Jumbo Visma, como era de esperarse.



Los gregarios de los demás líderes sufrieron. Ineos de Bernal perdió fichas, al igual que el Eduucation First de Rigoberto urán, Areka Samsic de Nairo Quintana y el Astana de Miguel Ángel López.



La trepada final arrancó con Gogl y Rolland en la punta, con una diferencia de 1:46.



Cuando la carrera entró en los 15 kilómetros finales, Nairo y Egan se quedan del grupo y el Jumbo aceleró el paso.



Egan y Nairo, a falta de 11 km para el final, ya perdía un minuto 01 s. Cada vez que pasaron los kilómetros perdieron más tiempo.



Jumbo Visma hace su trabajo, demoliendo en una etapa por eliminación. Urán, López y Tejada sobreviveron en el grupo.



A 7 km de la meta, Adam Yates se va del grupo, pero no logra sacar diferencia.



Jumbo puso un fuerte ritmo en el grupo principal. 5 km de la meta solo sobrevivían 15 corredores López y Urán, entre ellos.



Ya en el final, Jumbo dejó abierta la lucha por la etapa. Roglic, mucho más cómodo. Es todo para Nairo y para Egan y Colombia queda en manos de Urán y López.



Nairo perdió 3 min 51 s. y Egan 7:21.



Este lunes hay descanso en el Tour.



