'Perico' Delgado le dispara con todo a Nairo Quintana

Mientras Miguel Ángel López ganaba la etapa 17 del Tour de Francia, otros dos colombianos vivieron momentos muy duros. Egan Bernal, el campeón defensor, se retiró de la carrera, mientras Nairo Quintana, dos veces segundo y una vez tercero, perdió más de 25 minutos en la fracción y quedó afuera del Top-10.

Nairo reconoció su mal momento, en las declaraciones que dio apenas cruzó la meta. Y ahora recibe duras críticas de un histórico del ciclismo mundial.



El español Pedro ‘Perico’ Delgado ganó el Tour de Francia en 1988 y además logró dos títulos en la Vuelta a España (1985 y 1989). En declaraciones al programa El Transistor, de Onda Cero, ‘Perico’ lanzó una frase lapidaria: "Nairo llega como nunca y falla como siempre".



Delgado, sin embargo, reconoció los problemas que ha vivido Quintana en este Tour: “Ha estado muy diezmado por las caídas”, declaró.



‘Perico’ defendió la actuación de Mikel Landa, que perdió un minuto y 20 segundos con ‘Supermán’ y 1:05 con el líder, Primoz Roglic, a pesar de que su equipo, Bahrain-McLaren, fue el que hizo todo el trabajo de demolición en el ascenso. Sin embargo, Landa no le sacó provecho a eso.



“Landa por lo menos lo ha intentado, a mí no me ha defraudado su actuación”, dijo Delgado. “Después del esfuerzo de hoy (miércoles), no sé a qué equipo le van a quedar fuerzas mañana (jueves) para intentarlo; Landa y su equipo han quemado naves”, agregó.



