¿Dardo para Nairo? Director del Arkea criticó rendimiento del equipo

El Criterium del Dauphiné no fue una buena carrera para Nairo Quintana. El sábado sufrió con los ataques de Richie Porte, a la postre ganador de la carrera, y el domingo intentó atacar sin éxito.



Lo invitamos a leer: (Sin excusas: Supermán López hace su balance del Criterium Dauphiné)

Físicamente no tenemos la capacidad de ganar una etapa. Somos malos. FACEBOOK

TWITTER

"Había anunciado al inicio de la carrera que intentaría hacer todo lo posible en esta competición, logrando una buena clasificación general, pero no lo logré. Este Critérium du Dauphiné, sin embargo, me permitió acumular un buen bloque de competencia, para encontrar el ritmo de la carrera con grandes pasos alpinos para escalar. Es una buena base de trabajo para sacarle provecho en los próximos días para llegar en buenas condiciones físicas al inicio del Tour de Francia", declaró Nairo para la página oficial de su equipo.



Mientras tanto, el director deportivo del equipo, Yvon Ledanois, dijo que algunos de los corredores del Arkea "tienen que desafiarse a sí mismos a nivel individual", como se lee en la misma comunicación del equipo francés.



"Llegamos a esta carrera con el objetivo de ganar etapas o al menos una, pero también con la ambición de conseguir una buena clasificación general. La observación es que hoy estamos muy lejos de eso. Físicamente no tenemos la capacidad de ganar una etapa. Somos malos. No tengo más cosas que agregar porque todos, en mi opinión, están al tanto de su nivel. Si todos son honestos consigo mismos, deben saber lo que queda por hacer", concluyó el dirigente.



DEPORTES