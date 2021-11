¡Cuidado, Rigo! El video de Rigoberto Urán montando bicicleta con su hija

Rigoberto Urán fue cuestionado en redes sociales este miércoles por una de sus publicaciones. Se trata de un video donde monta bicicleta cargando a su hija Carlota.



Puede ser de su interés: (Colombia, en alerta: sigue sin gol y volvió a empatar: 0-0 contra Paraguay)

En el video, Rigoberto suelta varias veces su manubrio para acomodar las gafas de la bebé, la cual va sin casco y sostenida de un arnés que la une a su padre.

no me parece prudente lo de rigo. siento pánico.



pido perdón por mi infancia aburrida. — miguel olaya (@juglardelzipa) November 17, 2021

Preocupación de los seguidores

Muchos usuarios de redes sociales tildaron de innecesaria la maniobra, señalando que los ciclistas no están exentos de una caída o un accidente.



"Te admiramos, Rigo. Pero esto es ABSOLUTAMENTE IRRESPONSABLE", citan algunos de los comentarios.



Otros, por el contrario, le restaron gravedad al asunto.



También puede seguir leyendo: (‘Hay rabia, pero no me gusta lamentarme’: Cuadrado)

Se vino la insufrible policía tuitera con todo contra Rigo. Ah pero les suena el celular en el carro y contestan de una sin manos libres. https://t.co/UfUDRwmp7N — El man de las tortas. (@DonLuisEduardo) November 17, 2021

El video de la polémica

Carlota disfrutando de la bici pic.twitter.com/9NwFEJB3bQ — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) November 17, 2021

Mientras tanto, Rigoberto se encuentra preparando su temporada 2022 después de organizar hace un par de semanas el Giro de Rigo, su carrera recreativa que se corrió en Santander.



DEPORTES