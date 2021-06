Gran etapa de Miguel Ángel López en el Dauphiné

El ucraniano Mark Padun (Bahrain Victorious) se ha impuesto en la séptima etapa del Dauphiné disputada entre Saint-Martin-Le-Vinoux y La Plagne, de 171,5 kilómetros de recorrido, en la que se puso de líder el australiano Richie Porte (Ineos). El colombiano Miguel Ángel López fue tercero y es sexto en la general.



Gran trabajo de Padun (Donetsk, 24 años), quien se metió en la fuga permitida del día y al final se quedó solo desafiando el impulso del grupo de favoritos para presentarse en solitario como ganador de la séptima etapa que nació Saint-Martin-Le-Vinoux y concluyó en La Plagne tras recorrer 171,5 kilómetros.



Padun resistió a todo y levantó los brazos con 34 segundos de adelanto sobre Porte, quien a su vez superó en 9 a "Supermán" López (Movistar), de nuevo protagonista entre los grandes.



El zarpazo del ciclista "aussie" supuso colocar en torno a medio minuto a los candidatos, entre ellos Enric Mas, Geraint Thomas, Lutsenko y Valverde, y algo más a Nairo Quintana e Ion Izagirre.



La buena faena de Porte le permite soñar con el maillot amarillo este domingo en Les Gets, pero falta una prueba de fuego. Tercero en el Tour 2020, el australiano fue el más fuerte y ambicioso entre los hombres de la general, por eso llegará a la última cita con 17 segundos de ventaja sobre Lutsenko y 29 respecto a su compañero Geraint Thomas. "Supermán" ganó 4 puestos y es sexto a 38 segundos, Izagirre bajó 5 y empata con el colombiano, y Enric Mas y Valverde fuera del top 10 a casi minuto y medio.



El interés de la etapa se concentraba en los últimos 80 kilómetros, que incluían las 4 dificultades del día. De aperitivo la Cota de Venthon (4a, 2,5 km al 4,8 por ciento), donde llegó la fuga de rigor con Haller (Bahrain), Renard (Israel), Salmon (DSM), Rolland y Bonnamour (B&B Hotels).

Padun se impone en la séptima etapa. Foto: AFP



Costó un trecho de 67 kms hasta que el pelotón autorizó la escapada. En territorio Tour, por donde transitará la novena jornada de la edición 2021, por el Col de Pré (Categoría especial) y Cormet de Roselend (2a), el estadounidense Craddock, siempre combativo, se unió en cabeza y se ocupó de coronar en cabeza los dos puertos y ponerse líder de la montaña.



En el grupo de favoritos nadie atacaba, el retraso, de 2.45 minutos. En la prolongada bajada de 30 kilómetros, un danés, Valgren, y un austríaco, Haller, se adelantaron asumiendo más riesgos que los demás, pero antes del comienzo del último puerto, la Plagne, un hombre del Movistar, Jorge Arcas y el neerlandés Tusveld se adosaron al vagón de cabeza. En el sector noble el equipo telefónico marcaba el ritmo con Erviti y Rojas de motores, aún sin movimiento alguno.



Restaba la subida a La Plagne (Categoría especial) para la esperada batalla por la etapa y por la general. Una subida larga, de 17 kilómetros al 7,5 por ciento, propicia para los ataques. Valgren atacó pronto en la fuga desafiando el largo camino hasta meta, y se hundió, como los últimos supervivientes, que fueron los franceses Rolland y Elissonde.



La etapa real empezó a 10 km de meta. Movistar e Ineos desplegaron sus peones para repetir el duelo de la víspera. Carlos Verona se sacrificó en el primer turno de trabajo, luego Valverde entró poniendo un punto más de tensión, pero efímero. Enseguida probó fortuna de lejos Richie Porte, contestado por Enric Mas, Kuus y Padun. Un movimiento que puso en apuros al líder Lutsenko y a Nairo Quintana, primeras víctimas del acelerón del australiano.



Padun se destacó con Kuus, pero el ucraniano se vio fino y atacó a 4 de meta en solitario, dispuesto a comerse la primera gran etapa de montaña. Abrió un hueco de medio minuto y el ucraniano lo supo rentabilizar a la perfección. Pudo vivir su día más glorioso ganando en una prueba del World Tour. Entre los grandes lanzó el primer petardo Richie Porte a 8 de meta, lo que hizo sufrir al líder Lutsenko y a Nairo Quintana.

El asalto al poder estaba encauzado y el aussi estaba ante su ocasión de oro. A su lado levantó la voz "Supermán" López, de nuevo en gran labor para el equipo, trabajando para Enric Mas. Pero la fuerza del equipo la tiene el colombiano, quien retó a Porte en los últimos instantes.



Los dos se marcharon por delante, pero a falta de 500 metros aceleró el nuevo líder, ya oliendo el maillot amarillo. Implacable. No alcanzó a Padun, pero tal vez fue un gran paso para llevarse el Dauphiné.



Un corredor de historial distinguido. Al podio del Tour 2020 le añade 2 París Niza, 2 Down Under, Vuelta a Suiza,Volta a Catalunya y Romandía. Este domingo se disputa la octava y última etapa del Dauphiné entre La Léchère-Les-Bains y Les Gets, de 147 kilómetros. En el trayecto seis puertos, entre ellos La Colombière (1a,11,7 km al 5,8 por ciento) y el final en el Joux Plane (Especial, 11,6 km al 8,5). Última oportunidad para decidir la carrera.



EFE

Clasificaciones

Etapa

1.Mark Padun 4h 35 07

2.Richie Porte a 34 s

3.Miguel López a 43 s

4.Jack Haig a 43

15. Nairo Quintana a 1 min 13 s



General

1.Richie Porte 25h 28 06

2.Alexey Lutsenko a 17 s

3.Geraint Thomas a 29 s

6. Miguel Ángel López a 38 s

16. Nairo Quintana a 1 min 44 s.

