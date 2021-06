¡Nairo y López la rompieron en el final en alto del Dauphiné!

Alejandro Valverde ganó la sexta etapa del Criterium Dauphiné, disputada este viernes entre Loriol-sur-Drome y Le Sappey-en-Chartreuse de 167 kilómetros, con llegada en alto y en la que los colombianos Nairo Quintana y Miguel Ángel López se lucieron. Alexey Lutsenko es nuevo líder.

La jornada en los últimos kilómetros tuvo cuatro premios de montaña, dos de segunda y dos de tercera, el último en la meta, y que dejó la general mucho más seleccionada.



Mucho nervio se vivió en el pelotón. Desde las primeras de cambio se trataron de presentar fugas, pero la que prosperó tuvo 14 corredores, entre los que se destacaron Lawson Craddock, Anthony Pérez, Greg van Avermaet, Omer Goldstein, Laurent Pichon, Matthew Holmes, Martin Salomon, Julien Bernard, Jan Bakelants, quienes llegaron a tener más de dos minutos de diferencia.



Cuando la etapa entró en su parte definitiva, en los ascensos finales, fue normal que la renta de los punteros bajara y llegó a ponerse en el minuto.



Ineos fue el equipo que impuso el ritmo en el lote principal, con el fin de desgastar a sus rivales y que perdieran rueda algunos de ellos.



A 19 km de a meta, el puntero era Craddock, mientras que el líder, Lukas Postlberger sufría en el grupo principal y perdía el paso.



Chris Froome sufrió y se quedó a 10 km de la meta. Movistar es el que llevó el ritmo del grupo. A esa altura estaban a solo 16 s del puntero.



La fuga de Craddock quedó en la historia, fue cazado a 3 km de la llegada y el Movistar no soltaba el grupo. López saltó del grupo y atacó.



Luego fue David Daudu el que atacó, después Sepp Kuss, pero las diferencias no fueron considerable.



El lote, con todos esos fuertes ataques, se seleccionó. Nairo sobrevivió a ese ritmo.



López ya es décimo en la general y nairo ocupa la casilla 19.



Este sábado se cumplirá la etapa reina, entre Saint-Martin-le-Vinoux y La Plagne, de 171 kilómetros, con cuatro premios de montaña, uno de cuarta, otro de segunda y dos de fuera de categoría, el último de ellos en la meta.



