¡Dura etapa! Egan y Nairo siguen al acecho de Roglic, que es más líder

David Formolo se impuso en la tercera etapa del Criterium Dauphiné, disputada este viernes entre Corenc y Saint-Martin-de-Belleville, de 157 kilómetros, en la que el eslovaco Primoz Roclig conservó la camiseta de líder y los colombianos Egan Bernal que se quedó al final, y Nairo Quintana siguieron en la batalla por el título.

La jornada, como todas las de esta competencia, era montañosa, y se destacaron dos pasos montañosos, uno de fuera de categoría y otro de primera en la meta.



Le puede interesar: (Clasificaciones de Criterium Dauphiné)



No cabe duda que la batalla estaba planteada, pero se dio más por falta de piernas de los ciclistas que por los duros ataques. Fue una jornada por eliminación la que se presentó este viernes.



Sin embargo, varios lo intentaron. Sergio Higuita, que sufrió caída el jueves, no pudo seguir el paso y se quedó del grupo. A esa altura de la etapa, a 9 km de la llegada, tampoco hacían parte del grupo Chris Froome y Julian Alaphilippe.



Rigoberto Urán no aguantó el paso y a falta de 3 km para la meta perdió el paso. Formolo seguía con la opción del triunfo.



Cuando entraron a los dos últimos kilómetros el lote seguía dominado por el Jumbo Visma, que impuso un fuerte ritmo con el fin de que nadie saliera de ahí.



La general no sufrió cambios importantes, tras el final de la fracción. Egan y Nairo perdieron segundos y el mejor colombiano es Martínez, que ha tenido una excelente competencia.



El día caluroso fue importante porque los favoritos al título y al próximo Tour de Francia tuvieron otra jornada para calibrarse, analizar lo que tenían en sus piernas, pero Jumbo Visma poco dejó moverse a los ciclistas que hacían peligrar su liderato.



Davide Formolo fue uno de los protagonistas del día, pues hizo parte de una fuga de nueve corredores, pero cuando comenzó al ascenso a La Madeleine, el ciclista del UAE Emirates se vio en la punta, dejó atrás a sus compañeros de escapada y le tomó al lote más de cinco minutos.



Ya en el descenso y en la parte llanada antes de la subida final, Jumbo Visma sabía que peligraba su liderato con Formolo, pues en la generala el puntero estaba a 4 minutos 54 segundos, por lo que se vieron obligados a perseguir.



A falta de 19 km, el equipo de Roglic ya controlaba la diferencia, la bajó y el líder respiró tranquilo, por el momento. Luego, la etapa tuvo su desarrollo en el último premio de montaña para dejar las cosas claras para la cuarta jornada.



La jornada de este sábado será importante, se disputará entre Ugine y Megève, de 157 kilómetros, con seis pasos montañosos: dos de primera, uno de tercera, uno de fuera de categoría y dos de segunda, el último de ellos en la llegada.



Le puede interesar: (Nairo no 'escurrió el bulto' y habló de lo que pasa en el Dauphiné)





Deportes