Las razones del título de Daniel Martínez en el Dauphiné

Daniel Martínez, de 24 años, se coronó campeón del Criterium Dauphiné, consiguió su primer título en el World Tour para él y el cuarto para el ciclismo colombiano en la competencia, luego de Martín Ramírez (19984), Luis Herrera (1988 y 1991).

Martínez se empleó a fondo en la última etapa y al final pudo celebrar la victoria, dos semanas antes de afrontar el Tour de Francia. Acá, las razones del triunfo.



1. Su regularidad. Antes del Dauphiné los ojos estaban puestos en Egan Bernal y Nairo Quintana, pero con el transcurrir de las etapas Daniel Martinez se consolidó.



Siempre se le vio adelante, con los mejores de la competencia. En la primera etapa no perdió tiempo. En la segunda se mostró, terminó de décimo en la general a 20 s de Primoz Roglic, el líder.



Después, subió a la sexta casilla y era el mejor colombiano. El sábado quedó de cuarto y este domingo se movió para ganar la carrera, por lo que lo clave fue su estado de forma y la regularidad que sostuvo durante la prueba. No tuvo altibajos.



2. Los abandonos. La carrera fue tomando rumbos distintos. Egan Bernal se retiró, pero cuando lo hizo Martínez estaba mejor ubicado en la general que él. El abandono de Roglic, sólido líder, quien no dejaba mover a nadie, abrió la llave para los ataques, dejó abierta la carrera, sin control, algo de lo que se benefició el colombiano. Emanuel Buchmann también se fue cuando era tercero en la general.

Mikel Landa cedió tiempo ayer, perdió su puesto y con eso no le quedaba más a Martínez sino aprovechar esa gran oportunidad para lanzar su ataque e intentar ir por el título. La puerta se le abrió y sacó tajada.



3. La astucia. Martínez controló el ataque de Tadej Pogacar, no lo podía dejar ir. El esloveno era su rival, en principio, por la camiseta del mejor joven, luego, por la general, pero al no responder Thibaut Pinot, que tras la ida de Roglic era el líder, no le quedaba otra sino forzar el paso e intentar irse por la victoria, superar esa diferencia que le tenía el francés de solo 12 segundos y buscar lo suyo.



Daniel se encontró en su mejor día, mientras que Pinot no respondió, al igual que Guillaume Martin, tercero al final.



4. Correr con la cabeza. Miguel Ángel López era otra amenaza para Martínez. Su compatriota se le pegó a la rueda en los kilómetros finales y debía de evitar que llegara por delante suyo, la diferencia en la general era de solo seis segundos, por lo que era un hombre peligroso.



Sin embargo, López se fundió, sus fuerzas no le alcanzaron para el final y se quedó, por lo que llegó la tranquilidad a las huestes del Education First, que solo debía de tener como referencia a Pogacar para cumplir su cometido.



5. Consistente. Nunca mostró altibajos, no tuvo un mal momento ni tampoco un serio problema de salud como Bernal, Roglic, Nairo, Buchmann, Pinot o Guillaume que lo hubiera puesto contra la pared, al contrario, contó con esa dosis de mostrarse siempre adelante y sin contratiempos para superar el día a día. S



Se fue encontrando mejor y cuando llegó a la etapa del domingo, el colombiano fue el más consistente, el más inteligente y el más fuerte para rematar la competencia.

