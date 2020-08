¡Espectacular! Daniel Martínez es el campeón del Dauphiné

Sepp Kuss se impuso en la jornada final del Criterium Dauphiné, disputada este domingo con salida y llegada en Megéve, luego de 153 kilómetros, en la que el colombiano Daniel Martínez fue el campeón de la carrera.

Y sí, la jornada final fue importante, no se esperaba que fuese así. Desde antes de que se bajara la bandera se movió, luego del anuncio del Jumbo Visma de que su líder, Roglic, no saldría, debido a los fuertes golpes que sufrió en la caída del sábado.



Le podría interesar: (Análisis: las razones por las que Roglic es el dolor de cabeza de Egan)



La determinación se tomó para no arriesgar la integridad del esloveno de cara al Tour de Francia, que comenzará el próximo 29 de agosto, por lo que Pinot aseguró el primer puesto de la general.



La etapa fue movida desde el comienzo. En la ruta hubo ocho premios de montaña: uno de cuarta, otro de fuera de categoría, uno de primera y cinco de segunda, uno de esos en la meta.



En los primeros kilómetros el lote Pinot se movió y los colombianos Martínez, Nairo Quintana y Miguel Ángel López fueron los perjudicados, se quedaron y cedieron más de un minuto.



Más adelante, López y Martínez conectaron, pero Quintana no lo pudo hacer. La diferencia fue cayendo y mientras adelante había serios ataques, atrás Nairo y Richie Porte, los damnificados del día, trataron de llegar al lote.



Mikel Landa, quien era tercero en la general, tuvo calambres y cedió terreno, tuvo que quedarse porque no aguantó los dolores, eso permitió que Martínez asumiera la tercera casilla dela general.



Pavel Sivakov y Julian Alaphilippe estaban en la punta, con una renta de un minuto 25 segundos sobre el lote grande. Porte y Landa perdían un minuto 55 segundos.



A falta de 25 km la carrera se movió. Tadej Pogacar saltó, Pinot no respondió. Martínez y López se apuraron y llegaron a la punta y peleaban por el título de la carrera.



Martínez partió a 26 segundos de Pinot, que no tuvo un buen día y se quedó. Impresionante el ritmo que llevaban.



Los colombianos se jugaron el título de la competencia. Pogacar trató de irse, pero Daniel Martínez siempre lo siguió.



López llegó a la punta, intentó salir, pero más adelante se quedó. Pinot, atrás, recortó el camino y recuperó su liderato.



Pinot salió de grupo, no quería perder la carrera, pero su ritmo bajó. A falta de 5 km de la meta Martínez era el campeón parcial.



Y eso al final se cumplió. Martínez logró su primer título del World Tour y el tercero del ciclismo colombiano en esa carrera, tras Martín Ramírez 1984 y Luis Herrera 1990.







Con lo de Martínez, el ciclismo colombiano llegó a ocho podios en esta competencia previa al Tour, tras los títulos de Martín Ramírez (1984), Luis Herrera (1988 y 1991), el segundo puesto de Oliverio Rincón (1993) y Santiago Botero (2005) y los terceros lugares de Henry Cárdenas (1987), Álvaro Mejía (1990).





Deportes