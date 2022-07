No ha sido fácil la carrera de Cristian David Ortega Fontalvo. Las ganas de ser ciclista, de lograr triunfos y medallas lo han llevado a exigirse al máximo y hasta a poner su integridad física en peligro.

Cuando era juvenil, el pedalista, oro en el kilómetro de la Copa de Naciones de Pista de Glasgow, Escocia, rodaba a alta velocidad en el velódromo de Barranquilla.



De un momento a otro no supo lo que pasó. Se acuerda que trató de maniobrar la bicicleta, pero no pudo y se fue al suelo. Los médicos lo auxiliaron, fue trasladado de urgencia en una ambulancia, pero iba sin sentido, perdió el conocimiento.



Ortega despertó en el hospital y nunca ha podido recordar lo que ocurrió segundos después del accidente. Fue un golpe seco, en la cabeza y que, por fortuna, no tuvo consecuencias gracias.



Los exámenes salieron bien, no había un trauma complicado. Fue un mal momento, dice, que le dio fuerzas para seguir adelante.

Se aburrió del fútbol

Cristian Ortega nació el 29 de septiembre del 2000 en Barranquilla. Su mamá, Johanna Fontalvo, siempre ha sido su motivación, al igual que su padrastro, Edwin García y sus hermanos, Oscar y Edwin.



Su pasión siempre fue el fútbol. Hincha a morir del Junior, cantaba a grito entero los goles de Teófilo Gutiérrez, se emocionaba con las jugadas de Giovanni Hernández y los tantos de Falcao García y James Rodríguez en la Selección Colombia.



Su abuela, Rosa Lozano, lo patrocinó. Fue ella quien le inculcó darle patadas a un balón. Cristian hizo parte de la Academia Fútbol Club. Entrenaba en el barrio Las Moras, era volante, jugaba de ‘10’, pero se aburrió.



Cristian Ortega. Foto: Ernesto Guzmán / EFE

“Era un equipo que no era constante. A veces el entrenador no iba a las prácticas y la pasión se me bajó. En algunas ocasiones iba tres veces a la semana a entrenar, otras dos y dejé de ir. Me dediqué más al estudio”, contó Ortega, quien logró ganar medallas en la Copa de Nacionales de Pista de Cali.



Cuenta que llegó al ciclismo por accidente. Vanesa Fontalvo, su tía, lo invitó a una ciclo ruta nocturna en Barraquilla. Le pagó el alquiler de la bicicleta y comenzó a pedalear.



Los organizadores hablaron con Cristian, le insistieron en que fuera al velódromo y aceptó.



“Eso fue en el 2017. Me recibió Ricardo Moreno. Entrenaba como un pasatiempo, porque me importaba más el estudio. Me caía mucho, pero siempre he sido una persona perseverante y quería hacerlo bien, por eso seguí”, contó.



No ganó nada

Clasificó al nacional juvenil en Medellín. Con la delegación del Atlántico asistió a ese certamen, pero no le fue bien. Clasificó a la semifinal de los 200 m, pero se fue en blanco en el keirin y la velocidad.



Luego fue a competir a Bogotá en el 2019. Logró la medalla de plata en la velocidad y desde ahí se propuso ser el mejor del país en esa competencia.



Se inscribió en el programa Proyecto Avanzado de desarrollo (PAD), que busca nuevas figuras. Se probó en pruebas de velocidad y medio fondo, pero en las primeras dio los mejores resultados y lo escogieron en la selección que hubo en Cali.



Su primera experiencia con la Selección mayor del país en una Copa de Naciones fue extraordinaria. Fue oro en escocia en la prueba del kilómetro, luna de las más exigentes del ciclismo de pista.

“Soy masoquista en el ciclismo de pista, entrenamientos de ruta. Me gusta sufrir". FACEBOOK

“Soy masoquista en el ciclismo de pista, entrenamientos de ruta. Me gusta sufrir, porque después se ven los resultados. Trabajé mucho, quería conocer mis límites y en esas cuatro vueltas, tuve mal arranque, pero lo contrarresté en las otras vueltas”, dijo.



Cristian dice que esos días estaba muy nervioso. Era la primera vez frente a los mejores del mundo.



“Me esperaba un ‘top’ 5 en el km, pero gané. Me sorprendí con esa medalla. No la creía. Cuando clasifiqué dije que podía ganar y lo hice. Lo conseguí pensando en los sacrificios de la familia”, recordó.

Una gran ayuda

Cristian, que solo cursó el bachillerato y quiere estudiar alguna ingeniería, es agradecido. Sus padres le ayudaron mucho cuando decidió irse para Medellín. Tenía que estar allá, al lado de la Selección Colombia y del DT, Jhon Jaime González, quien es como un padre.



“Les tocaba pagar la alimentación. Me tocó comprar una bicicleta de pista, ruedas y ellos me ayudaron. Luego me apoyaron más en el Atlántico. Me toca enviarle dinero a mi mamá. No tenemos mucho, no somos adinerados, pero debo decir que alguna vez no lo tuve todo y ahora sí”, agregó.

Cristian Ortega de Colombia celebra al ganar hoy, en la prueba keirin en ciclismo en pista en los Juegos Panamericano. Foto: EFE

No se puede olvidar que su mamá y sus tías tuvieron una difícil infancia. A su abuela le tocaba salir trabajar y dejar a sus hijas en poder de otras personas.



Hoy, está bien en el escalafón. Quiere ganar más medallas, hacer un ciclo olímpico perfecto para ir a los Juegos de París 2024.



“Ser campeón olímpico y mundial es mi meta. Darle una buena vida a mi familia es otra. La marca que tengo en el km es buena, me acerca para bajar la barrera del minuto”, dijo Cristian, a quien le gusta leer, jugar ajedrez y se prepara para este largo camino, el que ha arrancado con éxitos, como el de Escocia, con tan solo 21 años.

¡Debut soñado!



🥇🥇🥇🥇🥇🥇



Cristian Ortega integrante de la Selección Colombia y #PADPista se corona campeón del kilómetro en la 1era Válida de la Copa de Naciones en Glasgow, Escocia.



🔥🔥🇨🇴🚴‍♂️👏 Felicidades campeón, qué orgullo@MinDeporteCol @fedeciclismocol pic.twitter.com/wkynBhbL74 — Pista Colombia (@pista_colombia) April 22, 2022

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel

